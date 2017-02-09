Хворост на кефире

Рецепт пышного и мягкого хвороста на кефире. По этому рецепту у вас получится отличное печенье на кефире для любого чаепития.

Ингредиенты:

- 0,5 л кефира

- 2 яйца

- 4 ст. ложки сахара (получается не очень сладко, если хотите послаще добавить еще)

- 3-4 ст. ложки растительного масла

- 0,5 ч. ложки соли

- 0,5 ч. ложки соды (погасить)

- муки около 5-6 стаканов (если тесто липнет к рукам, подсыпать еще)

- по желанию - ванильный сахар или корица

Приготовление:

1. Замесить мягкое тесто (но чтобы не прилипало к рукам), накрыть и оставить на 20 минут.

2. Затем посыпать стол мукой, раскатывать прямоугольный пласт не тоньше чем 1 сантиметр (если хотите тонкий хворост то раскатать тоньше).

3. Нарезать пласты на небольшие прямоугольники, в середине прорезать отверстие и через отверстие вывернуть один конец хвороста.

4. Жарить с 2-х сторон в разогретом растительном масле. Масла должно быть достаточно, при необходимости масло можно понемногу подливать.

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Мария Зимина