Хворост на кефире
Рецепт пышного и мягкого хвороста на кефире. По этому рецепту у вас получится отличное печенье на кефире для любого чаепития.
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира
- 2 яйца
- 4 ст. ложки сахара (получается не очень сладко, если хотите послаще добавить еще)
- 3-4 ст. ложки растительного масла
- 0,5 ч. ложки соли
- 0,5 ч. ложки соды (погасить)
- муки около 5-6 стаканов (если тесто липнет к рукам, подсыпать еще)
- по желанию - ванильный сахар или корица
Приготовление:
1. Замесить мягкое тесто (но чтобы не прилипало к рукам), накрыть и оставить на 20 минут.
2. Затем посыпать стол мукой, раскатывать прямоугольный пласт не тоньше чем 1 сантиметр (если хотите тонкий хворост то раскатать тоньше).
3. Нарезать пласты на небольшие прямоугольники, в середине прорезать отверстие и через отверстие вывернуть один конец хвороста.
4. Жарить с 2-х сторон в разогретом растительном масле. Масла должно быть достаточно, при необходимости масло можно понемногу подливать.Мария Зимина