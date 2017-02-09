Как создать атмосферу любви в доме?

Женщина обладает удивительным даром вносить в пространство тепло, уют или наоборот насыщать все вокруг негативными вибрациями, в зависимости от внутреннего эмоционального состояния.

Стремитесь украсить и облагородить то место где вы живете, не важно, ваша это квартира, или вы снимаете жилье.

Уход за домом, содержание его в чистоте, украшение его пространства повышают энергетику женщины и раскрывают ее Венерианские качества.

Беспорядок в доме – из-за лени, нехватки времени, или творческий беспорядок, в виде разбросанных вещей, одежды, переполненных антресолей, грязной кухни притягивают невезение в различные сферы жизни семьи.

Неопрятная кухня притягивает финансовые проблемы, у хозяйки такой кухни не будет благополучая, и члены ее семьи не смогут достаточно зарабатывать, как бы ни трудились.

Беспорядок в ванной притягивает различные неприятности и невезение, а также говорит о нелюбови к себе и низкой самооценки.

Захламленный коридор приводит к постоянным ссорам и выяснениям отношений. Коридор должен быть максимально чист, для свободного движения энергии, и хорошо освещен.

Неуютная гостинная готовит нас к одиночеству, в семье идет разобщение. Чтобы наладить отношения в семье и социуме необходимо содержать гостиную в чистоте и порядке, там должно быть просторно и светло.

Спальня - это наша личная жизнь, отношения с любимым. Согласно древнему ведическому учению Васту, в спальне не должно быть никаких электронных приборов, компьютеров и телевизоров, тогда это место будет максимально благоприятным для отдыха, восстановления сил и будет способствовать углублению и гармонии в супружеских отношениях.

В спальне нельзя кушать, окна рекомендуется всегда держать чуть приоткрытыми, даже зимой, чтобы воздух не застаивался.

Обязанность женщины – содержать в порядке и чистоте все комнаты и уголки дома, очищать пространство, создавать атмосферу любви, уюта и тепла.

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Евгения Примак