Запеченная баранина с травами и гранатом
Мясо получается невероятно ароматным, сочным, нежным. Вместо баранины можно попробовать использовать говядину.
Время приготовления: 120 мин.
Ингредиенты:
Филе баранины - 1,5 кг
Оливковое масло - 120 мл
Гранатовый сок - 250 мл
Чеснок - 8 зубчиков
Лук-шалот - 80 г
Тимьян - 2 столовых ложки
Розмарин - 4 столовых ложки
Кориандр - 1 столовая ложка
Черный перец (горошком) - 2 столовых ложки
Соль - 1,5 чайной ложки
Приготовление:
1. Смешайте нарубленные розмарин, тимьян, кориандр, чеснок, лук - шалот, черный перец, соль и оливковое масло. Разотрите в пасту.
2. Выжмите сок свежего граната.
3. Мясо положите в блюдо, обмажьте смесью специй и залейте соком. Закройте. Отправьте в холодильник на 24 часа.
4. Промаринованное мясо выложите на блюдо для запекания предварельно сбрызнув мясо оливковым маслом. Выпекайте мясо из расчета 25 минут на 0,5 кг + дополнительные 25 минут для хорошо прожаренного состояния.
5. Мясо поливайте гранатовым соком дополнительно дважды или трижды в течение приготовления.Приготовленную баранину положите на разделочную доску и плотно оберните фольгой. Оставьте на 10 минут.
6. Подавайте нарезанными кусками с гранатовым соком.Мария Зимина