Запеченная баранина с травами и гранатом

Мясо получается невероятно ароматным, сочным, нежным. Вместо баранины можно попробовать использовать говядину.

Время приготовления: 120 мин.

Ингредиенты:

Филе баранины - 1,5 кг

Оливковое масло - 120 мл

Гранатовый сок - 250 мл

Чеснок - 8 зубчиков

Лук-шалот - 80 г

Тимьян - 2 столовых ложки

Розмарин - 4 столовых ложки

Кориандр - 1 столовая ложка

Черный перец (горошком) - 2 столовых ложки

Соль - 1,5 чайной ложки

Приготовление:

1. Смешайте нарубленные розмарин, тимьян, кориандр, чеснок, лук - шалот, черный перец, соль и оливковое масло. Разотрите в пасту.

2. Выжмите сок свежего граната.

3. Мясо положите в блюдо, обмажьте смесью специй и залейте соком. Закройте. Отправьте в холодильник на 24 часа.

4. Промаринованное мясо выложите на блюдо для запекания предварельно сбрызнув мясо оливковым маслом. Выпекайте мясо из расчета 25 минут на 0,5 кг + дополнительные 25 минут для хорошо прожаренного состояния.

5. Мясо поливайте гранатовым соком дополнительно дважды или трижды в течение приготовления.Приготовленную баранину положите на разделочную доску и плотно оберните фольгой. Оставьте на 10 минут.

6. Подавайте нарезанными кусками с гранатовым соком.

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Мария Зимина