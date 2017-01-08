Профитроли — заварные пирожные
Французское слово profitrole обозначает выгоду, ценность, удачное приобретение. Возможно, из-за того, что из небольшого количества продуктов можно испечь целую гору красивых круглых пирожных, а может быть, потому, что всегда приятно получить в подарок такое милое вкусное угощение.
Ингредиенты:
Тесто:
Вода — 1 стакан
Масло сливочное или маргарин — 100 г
Мука — 1 стакан
Яйца — 4-5 шт.
Крем:
Шоколадный маргарин — 1 шт.
Какао — по вкусу
Молоко сгущённое — 1 банка
Приготовление:
1. Масло и воду довести в кастрюле до кипения. Постепенно добавить муку, подсыпая понемногу и постоянно перемешивая. Снять с огня. Немного остудить.
2. Вбить яйца, по одному, каждый раз тщательно перемешивая тесто (можно миксером, можно с помощью мускульной силы).
3. Разогреть духовку до 175 градусов. На смазанный маслом противень выкладывать чайной ложкой шарики (или кондитерским шприцом полоски - тогда будут эклеры). Поместив противень в духовку, ни в коем случае не беспокоить заварные пирожные, чтобы дать им возможность подняться! Выпекать до золотистого цвета.
4. Остывшие пирожные заполнить кремом.Александра Дроздова