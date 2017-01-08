Профитроли — заварные пирожные

Французское слово profitrole обозначает выгоду, ценность, удачное приобретение. Возможно, из-за того, что из небольшого количества продуктов можно испечь целую гору красивых круглых пирожных, а может быть, потому, что всегда приятно получить в подарок такое милое вкусное угощение.

Ингредиенты:

Тесто:

Вода — 1 стакан

Масло сливочное или маргарин — 100 г

Мука — 1 стакан

Яйца — 4-5 шт.

Крем:

Шоколадный маргарин — 1 шт.

Какао — по вкусу

Молоко сгущённое — 1 банка

Приготовление:

1. Масло и воду довести в кастрюле до кипения. Постепенно добавить муку, подсыпая понемногу и постоянно перемешивая. Снять с огня. Немного остудить.

2. Вбить яйца, по одному, каждый раз тщательно перемешивая тесто (можно миксером, можно с помощью мускульной силы).

3. Разогреть духовку до 175 градусов. На смазанный маслом противень выкладывать чайной ложкой шарики (или кондитерским шприцом полоски - тогда будут эклеры). Поместив противень в духовку, ни в коем случае не беспокоить заварные пирожные, чтобы дать им возможность подняться! Выпекать до золотистого цвета.

4. Остывшие пирожные заполнить кремом.

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Александра Дроздова