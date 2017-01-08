Польза чая ройбуш

Ройбуш заваривается как обычный чай, но в отличие от него, ройбуш можно заваривать несколько раз. Вкус и полезные свойства от этого не изменятся. Его можно пить как в охлажденном виде, так и в горячем.

1. Препятствует процессам старения. Это происходит за счет содержания в ройбуше антиоксидантов, которые связывают вредные радикалы по рукам и ногам. Свободные радикалы, которые попадают в наш организм запускают процессы старения, поэтому так важно защищаться от них.

2. Благотворно влияет на женский цикл. Железо, содержащееся в этом напитке очень полезно для женщин, так как в ройбуше отсутствует теин, препятствующий усваиванию этого микроэлемента. Кроме того, чай ройбуш рекомендуют для употребления даже беременным женщинам, спортсменам и людям, страдающим анемией.

3. Используется для здоровья кожи. Дело в том, что ройбуш обладает уникальными бактерицидными свойствами и его используют не только в виде компрессов при различных кожных заболеваниях (экземах, аллергических высыпаниях и акне), но и в качестве средства для умывания для очищения и свежести кожи лица.

4. Прекрасно воздействует на нервную систему. Постоянные стрессы не только у женщин, но и мужчин приводят к различным заболеваниям. Ройбуш лечит: проявлениябессонницы, головные боли, возникающие из-за перенапряжения, депрессию, раздражительность.

Универсальность чая ройбуш заключается так же и в том, что его можно пить в любое время суток.

Причем и его свойства будут проявляться по разному:

Утром – напиток придаст бодрость и уверенность,

Днем – наполнит силами и улучшит настроение,

Вечером – успокоит после трудного дня, избавит от стресса и бессонницы, ведь в нем нет кофеина.

Полезные свойства ройбуша:

- лечит сердечно-сосудистую систему – способствует нормализации артериального давления;

- препятствует образованию раковых опухолей;

- оказывает хорошее влияние на пищеварительную систему (ройбуш можно пить при расстройствах пищеварения, тошноте, рвоте), снижает отрыжку и снимает признаки изжоги;

- напиток является отличным способом поддержания гигиены рта, хорошо его использовать и для профилактики кариеса. Это открытие совсем недавно сделала группа ученых;

- ройбуш дают младенцам для устранения колик в животе и плохом сне, а также для снятия проявлений детских аллергических реакций,

- также этот напиток имеет отхаркивающее действие при болезнях верхних дыхательных путей.

- в ройбуш содержится больше антиоксидантов, чем в зеленом чае (представьте себе, в 50 раз!). А его сладковатый вкус и аромат отлично помогает отказаться от излишнего сахара в рационе, что незамедлительно скажется на фигуре.

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Мария Зимина