Герань на окошке

О лекарственных свойствах герани знали ещё в Средние века, считалось, что препараты из неё способны сращивать кости при переломах. В народной медицине отвары и настои используются при диабете, диарее, болезнях почек, печени, при сердцебиениях, ревматизме, подагре, как хорошее кровоостанавливающее средство, а также растворяющее камни в почках, при головной боли. Некоторые целители применяют пеларгонию, как средство для предупреждения и лечения онкологии. Ценятся так же антисептическое, тонизирующее, вяжущее и глистогонное свойства герани.

Настой из герани: 1ст. ложку свежих листьев герани заливают 2 стаканами кипячёной воды комнатной температуры и оставляют на всю ночь. Выпивают маленькими глотками в течение дня.

Чтобы нормализовать давление, необязательно принимать внутрь отвар герани, можно просто прибинтовать лист герани к пульсу на запястьях рук.

При невралгии свежее сорванный лист герани прикладывается к больному месту, сверху накладывается льняная ткань и завязывается тёплым шарфом. Листья нужно менять несколько раз

При отитах лист герани вкладывается в больное ухо.

Для лечения экземы делают отвар из свежесрезанных листьев герани. Их опускают в воду и варят 5-7 минут на слабом огне, а затем из отвара делают примочки к больным местам.

Аромат герани полезно вдыхать при головной боли, депрессии, состоянии апатии и усталости. Для этого достаточно просто дотронуться до листьев герани или лучше взять один листик и растереть его между пальцев.

Для хорошего сна рекомендуется поставить 1-2 горшка с геранями в спальне.

Герань использует и народная косметология.

Настои из листьев герани в кипячёной холодной воде дают хороший эффект для умывания жирной, нечистой и раздражённой кожей.

Масло герани оказывает омолаживающее действие, способствуя обновлению клеток. Для этого 1 капля эфирного масла герани, продающегося в аптеках, добавляется в ночной крем.

Масло герани, добавленное в оливковое масло (1 капля на 1ст. ложку), устраняет шелушение и последствие ожогов, избавляет от сыпи.

Добавляют масло герани и в антицеллюлитные средства.

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Александра Дроздова