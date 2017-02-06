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Блинчики с творогом

Блинчики с творогом
 

Любимые многими блинчики — тонкие, эластичные, с нежной творожной начинкой.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 250 г

Молоко — 500 мл

Яйца куриные — 3 шт.

Сахар-песок — 60 г

Соль — ¼ ч. л.

Растительное масло — 45 мл

Творог 5–9% жирности — 400 г

Творожная масса — 400 г

Яичный желток — 3 шт.

Сливочное масло — 60 г

Приготовление:

1. Подготовить ингредиенты.

2. В миску просеять муку, добавить яйца, соль, сахар и половину молока.

3. Хорошо размешать, добавить оставшееся молоко и растительное масло, перемешать до однородности.

4. Испечь тонкие блинчики, поджаривая только с одной стороны.

5. Сложить готовые блинчики стопкой поджаренной стороной вверх.

6. Для начинки смешать творог с творожной массой, добавить желтки и размягченное масло. Хорошо перемешать.

7. На каждый блинчик положить по столовой ложке начинки.

8. Свернуть конвертиками (или рулетиками, или треугольничками).

9. Поджарить с одной стороны на небольшом огне, затем перевернуть, накрыть крышкой и готовить 4–5 минут, чтобы начинка хорошо прогрелась.

Мария Зимина
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