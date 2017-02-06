Блинчики с творогом
Любимые многими блинчики — тонкие, эластичные, с нежной творожной начинкой.
Ингредиенты:
Мука пшеничная — 250 г
Молоко — 500 мл
Яйца куриные — 3 шт.
Сахар-песок — 60 г
Соль — ¼ ч. л.
Растительное масло — 45 мл
Творог 5–9% жирности — 400 г
Творожная масса — 400 г
Яичный желток — 3 шт.
Сливочное масло — 60 г
Приготовление:
1. Подготовить ингредиенты.
2. В миску просеять муку, добавить яйца, соль, сахар и половину молока.
3. Хорошо размешать, добавить оставшееся молоко и растительное масло, перемешать до однородности.
4. Испечь тонкие блинчики, поджаривая только с одной стороны.
5. Сложить готовые блинчики стопкой поджаренной стороной вверх.
6. Для начинки смешать творог с творожной массой, добавить желтки и размягченное масло. Хорошо перемешать.
7. На каждый блинчик положить по столовой ложке начинки.
8. Свернуть конвертиками (или рулетиками, или треугольничками).
9. Поджарить с одной стороны на небольшом огне, затем перевернуть, накрыть крышкой и готовить 4–5 минут, чтобы начинка хорошо прогрелась.Мария Зимина