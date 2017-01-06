Чем фаршировать перец?

Сладкие фаршированные перцы - великолепное блюдо с богатым вкусом, которое никого не оставляет равнодушным. Именно поэтому его так часто можно увидеть на праздниках - и красиво, и питательно, и готовится несложно.

С фаршем в томате

Для начинки нужно: 500 г смешанного фарша, полстакана отварного риса, обжаренные на растительном масле лук, морковка и чеснок, резаный укроп, 1 сырое яйцо.

Все перемешайте, поперчите и посолите. Заполните начинкой перцы. Форму для запекания смажьте растительным маслом. На дно выложите мелко нарезанные помидоры (1 кг), посолите, поперчите. Сверху выложите перцы и накройте фольгой. Так запекайте 40 мин. Затем снимите фольгу и готовьте еще 20 мин.

С грибами в сливках

Для начинки необходимо: 1 кг мексиканской смеси, 500 г обжаренных шампиньонов, 1 сырое яйцо, 2 плавленных сырка, 2 стакана сливок

Всё смешайте, посолите и поперчите. Начините перцы. Уложите их в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Сливки нагрейте, добавьте туда тертые плавленые сырки. Варите сливки на маленьком огне, пока сырки не расплавятся. Все время мешайте. Полученным соусом залейте перцы. Накройте форму фольгой и запекайте 20 мин. в разогретой до 180°С духовке. Снимите фольгу и готовьте еще 10 мин.

С курицей под сыром

Для начинки нужны: 600-800 г куриного фарша, полстакана вареного риса, 2-3 мелконарезанных помидора, 1 яйцо.

Смешайте все. Посолите и поперчите. Заполните этой начинкой перцы. Поставьте их плотно друг к другу в кастрюлю, залейте водой и варите 40 мин. Это легкий диетический вариант. Если хотите блюдо посытнее и пожирнее, то выложите перцы в форму для запекания, налейте 1 стакан воды и готовьте под фольгой 40 мин. Затем обсыпьте сыром и запекайте еще 3 мин.

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Мария Зимина