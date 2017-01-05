Как правильно разводить желатин
Развести желатин просто: растворить в холодной воде, далее долить жидкости до нужного объема, подогреть.
Также очень важно помнить:
1. Важно соблюдать пропорции, иначе может получиться резиновое изделие:
20 грамм желатина + литр воды = «дрожащее желе»;
40-60 грамм желатина + 1 литр воды = желе, которое режется ножом.
2. Нельзя желатин кипятить. В противном случае он не загустеет.
3. Фрукты в рецепте мелко режутся, потому что по крупно нарезанным свежим фруктам желатин скользит.
4. Нельзя остужать желатиновую смесь в морозилке, она закристаллизуется.
5. Срок годности имеет важного значения – просроченный желатин может испортить всё блюдо.Валентина Соломатина