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Как правильно разводить желатин

Как правильно разводить желатин
 

Развести желатин просто: растворить в холодной воде, далее долить жидкости до нужного объема, подогреть.

Также очень важно помнить:

1. Важно соблюдать пропорции, иначе может получиться резиновое изделие: 

20 грамм желатина + литр воды = «дрожащее желе»; 

40-60 грамм желатина + 1 литр воды = желе, которое режется ножом.

2. Нельзя желатин кипятить. В противном случае он не загустеет.

3. Фрукты в рецепте мелко режутся, потому что по крупно нарезанным свежим фруктам желатин скользит.

4. Нельзя остужать желатиновую смесь в морозилке, она закристаллизуется.

5. Срок годности имеет важного значения – просроченный желатин может испортить всё блюдо.

Валентина Соломатина
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