Быстрое хачапури к завтраку

Одно из традиционных блюд грузинской кухни - хачапури. Эти вкусные лепешки с сыром давно уже полюбились хозяйкам в разных странах мира.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 стакан молока

1 стакан муки

300 г сулугуни (творога)

30 г сливочного масла

Приготовление:

1. Взбить венчиком яйцо в миске.

2. Влить молоко и опять все взбить.

3. Добавить муки и все взбить.

4. Потереть 300 грамм сулугуни.

5. Положить натертый сыр в тесто и тщательно размешать.

6. Сковороду смазать сливочным маслом, вылить тесто и жарить на медленном огне пока не подрумяниться.

7. Потом перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.

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Мария Зимина