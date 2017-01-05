Ищем "точку счастья"

Вилочковая железа, которая находится в центре груди, еще называется "точка счастья".

Эта железа помогает нейтрализовать негативную энергию, усилить иммунную систему, поддержать здоровье.

Простукивание, поглаживание, массаж этой точки очень эффективны. Это помогает поднимать ваши энергетические вибрации на высший уровень.

Эта железа поддерживает энергию нашего тела. Поэтому, когда в нашей энергетической системе наблюдается дисбаланс, именно вилочковая железа может помочь. Она является мостиком между мозгом и телом. Во время стресса железа сжимается, что приводит к снижению жизненной энергии.

Как стимулировать вилочковую железу?

Это можно делать кулаком - как Тарзан (только постукивать - не стучать).

Можно простукивать или поглаживать пальцами. Делайте это примерно в течение 20 сек и глубоко дышите при этом.

Вы можете добавить аффирмацию "Всё хорошо в моём мире"

Вы узнаете, когда ваша вилочковая железа активизируется - вы начнете испытывать "мурашки по телу" и ощутите чувства радости и счастья.

Может пройти некоторое время, пока вы почувствуете что-то. Выполняйте это упражнение каждый день, и вы точно ощутите его действие.

Если у вас частые приступы волнения, паники, стресса - делайте это несколько раз в день и вы сможете вернуть жизненный баланс.

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Валентина Соломатина