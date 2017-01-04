Потрясающий отбеливатель для швов между плиткой

Вы уже потеряли надежду, не знаете, как отбелить швы между плитками? Не получается это не только на полу, но и на стенах? Да, со временем паста-затирка может посереть или пожелтеть. Создается неряшливый вид.

Но не все так страшно. Средств для приведения в благообразный вид плитки существует немало.

Мы возьмем самый простой, не затратный и быстрый способ освежить стены и пол. Все составляющие отбеливателя есть у нас дома.

Наденем предварительно перчатки и начнем создавать отбеливающее средство. В полутора литрах воды растворим полстакана пищевой соды. Добавим треть стакана лимонного сока. И в последнюю очередь вливаем в смесь четверть стакана уксуса.

Теперь кисточкой или губкой втираем раствор в швы. И вы увидите, как они на глазах начнут белеть, плитка приобретет свежий обновленный вид.

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Валентина Соломатина