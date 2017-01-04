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Потрясающий отбеливатель для швов между плиткой

Потрясающий отбеливатель для швов между плиткой
 

Вы уже потеряли надежду, не знаете, как отбелить швы между плитками? Не получается это не только на полу, но и на стенах? Да, со временем паста-затирка может посереть или пожелтеть. Создается неряшливый вид.

Но не все так страшно. Средств для приведения в благообразный вид плитки существует немало.

Мы возьмем самый простой, не затратный и быстрый способ освежить стены и пол. Все составляющие отбеливателя есть у нас дома.

Наденем предварительно перчатки и начнем создавать отбеливающее средство. В полутора литрах воды растворим полстакана пищевой соды. Добавим треть стакана лимонного сока. И в последнюю очередь вливаем в смесь четверть стакана уксуса.

Теперь кисточкой или губкой втираем раствор в швы. И вы увидите, как они на глазах начнут белеть, плитка приобретет свежий обновленный вид.

Валентина Соломатина
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