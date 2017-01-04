Лимонный пирог - ярко и вкусно

Лимонный пирог - это не только очень вкусно и ароматно. Это еще очень красиво, ярко и солнечно! Такой пирог вмиг поднимет настроение и раскрасит яркими эмоциями любой, даже самый пасмурный день.

Мука — 300 г;

Лимон — 1 шт.;

Масло сливочное — 180 г;

Сахарная пудра — 230 г;

Разрыхлитель теста – 8 г;

Яйцо — 3 шт.

Итак, начинаем готовить пирог лимонный песочный. В большой миске смешиваем муку, разрыхлитель и 100 г сахарной пудры. Оставшиеся 130 г сахарной пудры пойдут в лимонный крем.

Добавляем 150 г масла сливочного. Еще останется 30 г масла для крема. Руками растираем все в крошку.

Добавляем 1 яйцо. Оставшиеся 2 яйца пойдут в лимонный крем.

Быстрыми движениями замешиваем тесто. Оно получается податливым, мягким и нежным. Тесто кладем в пищевой пакет и отправляем в холодильник на полчаса.

Пока тесто в холодильнике, у нас как раз есть время, чтобы приготовить лимонный крем. Для начала выжимаем сок из лимона. Затем сок процеживаем. Это удобно делать сквозь ситечко.

Оставшиеся 30 г сливочного масла растапливаем. Если у вас мало опыта в приготовлении кремов и соусов, лучше делать это на водяной бане.

К растопленному маслу добавляем процеженный лимонный сок. Затем всыпаем оставшиеся 130 г сахарной пудры. Туда же отправляем оставшиеся 2 яйца.

Постоянно помешивая, готовим крем на маленьком огне (или водяной бане), пока он чуть не загустеет. Это занимает около 5-6 минут. Снимаем крем с огня.

Форму для запекания застилаем пекарской бумагой. Выкладываем в нее две трети теста и пальцами распределяем его по дну формы, попутно формируя бортики. Выкладываем на тесто лимонный крем.

Оставшуюся часть теста раскатываем и нарезаем на полоски. Выкладываем полоски на пирог в виде сетки.

Выпекаем лимонный пирог в разогретой до 180С духовке 30 минут. Готовый пирог охлаждаем, а потом подаем к столу.

Надеемся, что песочный лимонный пирог, рецепт которого мы только что испробовали, придется по вкусу вам и вашим родным.

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Мария Зимина