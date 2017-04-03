Как правильно и без беспорядка удалять обои?

Есть все же люди, которые считают, что избавляться от старых обоев — это отдельный вид веселья. Наверно, все это как-то связано с нашей психологией, но в данной статье мы не будет обсуждать почему нам нравится срывать обои, но вместо этого расскажем как делать это правильно.

Залог успеха — это правильные инструменты, терпение и энтузиазм.

1. Подготовьте комнату. Постелите на пол пленку, чтобы потом быстрым движением можно было убрать всю бумагу. Вместе с пленкой можно принести большой мусорный мешок. Снимите все выключатели, розетки, картины и прочие вещи, что висят на стенах. Отключите электричество в помещении. Внимание: Отключить электричество очень важно, потому что вы будете делать увлажнение стен!

2. Увлажнение обоев. Существует несколько способов увлажнить обои. Кто-то делает это влажной тряпкой или губкой, другие с помощью распылителя брызгают на обои теплую воду. Когда вы разбрызгали жидкость по стене, дайте ей 15-20 минут пропитаться. Вообще время, которое нужно ждать варьируется от самих обоев и клея, на которых их клеили. Вы увидите, когда процесс начнется, ибо обои начнут пузыриться и слоиться.

Если увлажнение дается с трудом, то существует шикарный инструмент в помощь снятия старых обоев. Называется он очень забавно — обойный тигр. Вместо него можно использовать валик с гвоздями или простой ножи. Для чего нужны эти предметы? Они делают надрезы, точечки и царапины на бумаге, тем самым вода лучше проникает под слой обоев.

Если влага все еще плохо поглощается, пропарьте обои. Как это сделать? Можете паровой шваброй, пароочистителем или даже утюгом с использованием влажной ткани. Внимание! Если ваши обои клеились на клей ПВА, то пар лишь укрепит клеевую основу. Обои, которые когда-то кто-то приклеил на ПВА нужно снимать альтернативным способом — соскабливанием. Победить в этом безумстве можно либо монотонным трудом, либо можно нанять другого человека делать за вас этот монотонный труд. Третий вариант для ПВА — это снять доступное, а остальное загрунтовать, зашпаклевать.

Мы немного отстранились от основного метода, вернемся к обоям, которые не были приклеены на ПВА. Вместо воды можно использовать жидкость для снятия обоев. Она продается в строительных магазинах под разными брендами. Подойдите к консультанту и спросите, какая жидкость лучше подойдет вашему типу обоев. Если вы не знаете, что за обои на вашей стене, оторвите кусочек и покажите менеджеру.

Внимание! Если вы переусердствуете с увлажнением, то можете нарушить слой штукатурки или шпаклевки, а значит, вам после снятия обоев, придется снова все шпаклевать. Посему, не лейте ведрами воду на обои. Нужно небольшое увлажнение. И увлажнять нужно поочередно маленькие участки, иначе все будет сохнуть.

3. Снимайте обои. Когда вы наувлажняли участок и подождали несколько минут, тяните за обои. Если все у вас правильно, то они должны легко слезать. Можете подцепить обои за уголки с помощью скребка.

Народные советы для снятия обоев гласят, что помогает Фейри, разведенный в воде. Также некоторые люди добавляют в воду уксус в равных пропорциях. В пропорции один к одному смешивают кондиционер для белья с горячей водой. Этими средствами также мочат часть обоев и после 10-20 минут и появления волдырей снимают обои скребком, начиная с угла бумаги.

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Евгения Примак