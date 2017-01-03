Выращиваем гранат дома

Выполнив всё точно по инструкции, вы получите не только вкусный фрукт, но и довольно привлекательное декоративное растение. Ведь на самом деле, вырастить гранат совсем не сложно.

1. Идем в магазин и покупаем самый спелый плод граната. Придя домой съедаем мякоть и оставляем сами косточки, которые просушиваем в течении 24 часов. После чего нужно их поместить на 2 дня в воду комнатной температуры. При этом воду необходимо менять каждые 12 часов.

2. Берем емкость (цветочный горшок, ведро и т.д.) и заполняем её смесью песка и торфа, с соотношением 50 на 50.

3. Подготовив зерна и место для посадки можно приступить к самому посеву. Для начала необходимо увлажнить грунт. После чего вкопать зерна на глубину 2-3см. Далее необходимо накрыть все это пленкой, пакетом или же стеклом, дабы создать парниковый эффект. Рекомендуется заниматься посевом в ноябре или в феврале именно эти два месяца считаются самыми оптимальными для посадки тропических растений.

4. Первые ростки могут показаться как через неделю, так и спустя 3-6 месяцев. После того, как растение пустит несколько листочков, его необходимо будет пересадить в индивидуальные горшки диаметром 8-10 см. Советуется пересаживать самые здоровые и самые крупные экземпляры. Грунт лучше всего использовать универсальный, его легко можно найти и купить в цветочных магазинах.

5. Помимо поддержания благоприятной температуры стоит еще следить за тем, чтобы грунт не пересыхал. Не нужно заливать его водой, просто поливайте, когда почва начнет подсыхать.

6. Первое цветение можно наблюдать уже через 8-10 месяцев. При правильном уходе уже через 3 месяца после цветения гранат начнет плодоносить.

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Александра Дроздова