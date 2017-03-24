Тридцать пять психологических секретов, которые сделают из вас обаятельного и коммуникабельного человека

Все мы хотим нравиться окружающим. Даже если мы утверждаем обратное, в глубине души всегда остается потаенное желание производить впечатление, ловить на себе восторженные взгляды и купаться во внимании друзей и знакомых.

Вполне справедливо считается, что в жизни большего добиваются именно обаятельные и коммуникабельные люди, которые умеют нравиться окружающим, что открывает перед ними новые возможности и перспективы.

Когда мы нравимся кому-то, то на душе сразу становится легко, отступает стеснение и комплексы, и мы просто наслаждаемся радостью общения. И наоборот, если мы чувствуем негатив, то напрягаемся и испытываем стресс, а настроение падает до нуля.

Любой может научиться быть обаятельным и коммуникабельным. Это большая работа над собой, но она того стоит. Самое главное — не потерять свою собственную личность, стремясь понравиться окружающим. Люди чувствуют фальшь, и из кокетки или угодника легко превратиться во всеобщее посмешище. Те, кто выбирает этот, вроде бы легкий путь, забывают о том, что обаяние — это любовь, а любовь к окружающим должна начинаться с малого. С любви к себе.

1. Чтобы нравиться людям, надо любить себя!

Только когда мы считаем себя привлекательным и принимаем себя такими, какие мы есть, уважаем свои мечты, желания, идеи, черты характера, мы притягиваем к себе окружающих. Идеальных людей нет, и, возможно, не всем вы понравитесь, но зато те, кто попадёт под ваше личное обаяние, будут относиться к вам искренне и с уважением.

Любовь к себе, уверенность в себе и искренность — вот три качества, благодаря которым мы нравимся людям. Для того, чтобы их укрепить и начать привлекать в свою жизнь хороших людей без надевания льстивых или кокетливых масок, можно предпринять определенные действия. О них я и хочу рассказать в этой статье.

Определитесь с тем, кто вы и что из себя представляете. Желательно в письменном виде, мысли на бумаге обычно более структурированы, чем в голове. Для того, чтобы предпринимать конкретные действия, вы должны чётко представлять все свои плюсы и минусы. Опишите свою жизненную философию, своё отношение к разным вещам и сферам жизнедеятельности, например, к семье, дружбе, политике, религии, здоровью. Расскажите про то, что больше всего цените в этой жизни, о чём мечтаете и чего уже достигли. Вы можете написать свой манифест, убив двух зайцев — определитесь с собой и расскажете о себе другим людям.

2. Никогда не подстраивайтесь под окружающих и не старайтесь специально выделиться из толпы. Не забывайте, нам нужны искренность и естественность. Делайте так, как считаете нужным, а не так, как нравится другим.

3. Не жертвуйте тем, что вам действительно важно. Если вы потеряете мотивацию и радость от жизни, то вся работа над собой пойдет насмарку.

4. Доверяйте своим инстинктам и позволяйте себе экспериментировать. Опытным путем узнавайте, какие вещи делают вас счастливыми и ищите их, даже если вам придется совершить несколько ошибок.

5. Воспринимайте окружающих такими, какие они есть. Перестаньте судить и критиковать людей. Обращайте внимание на их положительные стороны, а не на промахи. Учитесь общаться с трудными людьми спокойно, не через силу.

6. Слушайте людей. Просто слушайте и старайтесь понять, не перебивая и не уходя от темы. Дайте понять, что собеседник вам действительно интересен.

7. Не затягивайте с решением проблем. Если в вашей жизни появляется что-то негативное — действуйте быстро, решайте тем или иным способом и выкидывайте из головы. Ничто не должно выводить вас из состояния внутреннего спокойствия и равновесия.

8. Если взялись решать проблему — решайте её до конца. Даже если приходится идти на жертвы, не откладывайте своё решение, будьте твёрдым и уверенным на все 100%.

9. Ведите здоровый образ жизни. Делайте упражнения, ешьте здоровую пищу, которая будет полезной вашему организму. Не будьте рабом своих пищевых привычек, и вы действительно будете себя уважать за это.

10. Будьте активны. Никогда не ждите «у моря погоды», действуйте, вдохновляйте окружающих, придумывайте, создавайте.

11. Помогайте окружающим. Не просто выслушивайте их проблемы, а старайтесь чем-либо помочь — советом или делом. Не будьте эгоистичны и делайте что-то для других людей, даже если это будет требовать от вас душевных или физических затрат. Но это не должно противоречить п.2 и п.3!

12.Цените и поддерживайте самые лучшие качества людей. Воспринимайте их не только такими, какие они есть, но и такими, какими они могли бы быть в лучшей ситуации. Когда человек замечает, что окружающие (вы, например) ценят в нём то, что он считает мелочью, он становится счастливее.

13. Говорите позитивно и по делу. Ободряйте, мотивируйте и вдохновляйте вместо того, чтобы критиковать или «докапываться».

14. Прекратите сплетничать. Не говорите об окружающих в критическом тоне и не рассказывайте доверенные вам секреты.

15. Улыбайтесь и смейтесь. Улыбка — это ключ к сердцам других людей, поэтому постарайтесь быть менее серьезным, чаще шутите, травите анекдоты и байки, вообщем, веселите окружающих.

16. Просите, но не жалуйтесь. Если вам что-то нужно, то просто попросите об этом, но никогда не пытайтесь давить на жалость. «Привлекательный» и «жалкий» — слова-антонимы.

17. Не делайте так, чтобы ваш собеседник почувствовал себя виноватым. Даже если вы знаете, что он сделал не лучший выбор, не пытайтесь внушить ему, что теперь у него начнутся проблемы, и ему станет плохо.

18. Не терпите, если что-то вызывает всеобщее негодование. Не забывайте про п. 10 — нельзя ждать, что всё образумится, нельзя прятаться и пытаться отмолчаться, когда на ваших глазах происходит несправедливость. Действуйте.

19. В диалоге не переходите на личности. Если у вас заканчиваются здравые аргументы, то лучше улыбнитесь и уйдите, но не вступайте в словесную перепалку. Возможно, собеседник посчитает вас трусом, но, в отличие от него, в глазах окружающих вы будете выглядеть разумным и спокойным человеком.

20. Предлагайте свою помощь только тогда, когда вас о ней просят. Не навязывайтесь и не пытайтесь решить проблемы окружающих только потому, что вы считаете себя большим спецом в какой-то области, чем они. Будьте адекватны, иначе вместо помощи может получиться вред.

21. Не судите о людях по внешним признакам. Богатство, известность, внешний вид могут ничего не значить, когда дело доходит до серьезных жизненных ситуаций. Настоящую ценность представляют те, у кого внутри доброе сердце и чистая, искренняя душа. К сожалению, это проявляется далеко не сразу, поэтому учитесь разбираться в людях.

22. Не говорите «да», когда хотите сказать «нет». Лучше сразу отказать, чем согласиться, а потом выкручиваться и искать отговорки. Говорите «да» только когда действительно уверены в своём выборе.

23. Если что-то обещаете, то делайте больше обещанного. Конечно, перебарщивать тоже не стоит, но старайтесь немного превосходить свои обещания, и люди будут ценить вас ещё больше.

24. В отношениях не старайтесь быть главным или зависимым. Навязывать своё мнение, пытаться контролировать окружающих — всё это только раздражает. Отношения с любимым человеком, родными, друзьями, просто знакомыми должны дарить радость и поднимать настроение.

25. Будьте великодушным. Не пытайтесь возвыситься, принижая или замалчивая заслуги других, награждайте словом или делом тех, кто этого достоин.

26. Будучи уверенным человеком, умейте смеяться над собой и признавать свои промахи и недостатки. Вы же знаете, что люди любят вас не за это.

27. Будьте всегда открытым для новых знаний. Не выставляйте напоказ свой интеллект и эрудицию, пытаясь привлечь к себе внимание. Признайте, что вы не идеальны, и у любого человека можете чему-нибудь научиться.

28. В общении не будьте эгоистом. Вместо того, чтобы рассказывать о себе любимом, прислушивайтесь к окружающим. Не учите людей жить по своему, ваше мнение — не единственно правильное. Помните — меньше «я», чаще «ты» («вы»).

29. Дарите нужные подарки. Не старайтесь подарить человеку то, что будет полезным по вашему мнению, лучше спросите, что ему действительно нужно. И, разумеется, не дарите «пустышку», которую человек примет с улыбкой, а после вашего ухода закинет на антресоли и забудет.

30. Живите в движении и стремитесь к лучшему. Если вы в чём-то достигли результата, не расслабляйтесь и не успокаивайтесь, а действуйте дальше. Поговорка «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» неверна.

31. Избегайте рисков и стрессовых ситуаций. Исключите из своей жизни всё, что вас напрягает и отвлекает. Для того, чтобы иметь возможность собраться с мыслями и настроиться на нужный лад, найдите себе место, где вас никто не побеспокоит.

32. Живите настоящим. Нет ничего на свете более ценного, чем текущий момент. Прошлого не вернуть, будущее не предопределено, у вас есть только то, что есть сейчас.

33. Не пытайтесь бороться с людьми или ситуациями, которые вы не можете контролировать. Лучше приложите усилия в каком-то другом направлении.

34. Развивайтесь. Ищите любые возможности для саморазвития. Читайте, общайтесь, ходите на курсы, учитесь у окружающих.

35. Примите как должное тот факт, что вы не можете нравиться всем без исключения. Людей много, и у каждого свои заморочки, поэтому цените тех, кому вы нравитесь, а на других просто не обращайте внимания.

Для того, чтобы быть обаятельным и нравиться людям, не требуются дорогие красивые наряды, модные причёски и подвешенный язык. Помните — в первую очередь вы должны полюбить самого себя.

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Алевтина Мармеладова