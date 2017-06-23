Двадцать вещей, которые нужно просто отпустить

Представьте, что вы летите на воздушном шаре. В корзине только вы и ваш багаж. Вдруг что-то пошло не так, вы начали стремительно терять высоту. Вы потерпите крушение меньше чем через десять минут, если не придумаете, что делать.

Единственное решение в данной ситуации - сбросить ваши вещи, по крайней мере, половину. Либо вещи, либо вы. Вы смотрите на них и колеблетесь несколько секунд. Но в итоге решаетесь и начинаете бросать то, что копили всю свою жизнь. Шар становится гораздо легче, вы перестаете терять высоту. Выбрасываете еще - и шар устремляется ввысь. Вы свободны!

Это происходит каждый день со всеми нами при менее драматических обстоятельствах. Мы привязываемся к вещам и мыслям, которые копили многие годы, и просто не замечаем, как они висят на нас грузом, мешая двигаться вперед.

1. Привязанности

Согласно буддистской философии, привязанность - это одна из причин страдания. Мы имеем привычку привязываться ко всему, что было в нашей жизни, в том числе и к тому, что сильно нас удерживает на месте: к ненужным вещам, надоевшим местам, бессмысленным действиям, плохим людям. Задайте себе вопрос: вы привязаны к чему-нибудь из этого? Сбрасывайте!

2. Вина

У вины нет абсолютно никакой функции. Что изменится оттого, что вы чувствуете вину? Ничего. Она просто держит вас в состоянии горя и самобичевания.

3. Негативное мышление

Пессимистичное настроение и отрицательные мысли направляют все наши действия на эту волну. Это довольно опасный путь. Знайте, что мысли влияют на мир вокруг нас. Достаточно лишь подумать.

4. Самокритика

Зачастую это самое больное место. Изначально мы критикуем себя из лучших намерений, чтобы измениться и стать лучше, но порой мы переходим все границы, и критика обращается против нас, делая нас только хуже. Отпустите ее и будьте добрым и нежным к себе.

5. Предубеждения

Предубеждения тормозят нас. Это ограничивает наши возможности и препятствует исполнению наших желаний. Нужно избавиться от них.

6. Навязанные обязательства

Вы продолжаете делать что-то без какой-либо очевидной причины просто потому, что вы чувствуете, что должны делать это? Пора честно подумать, зачем вам это нужно. Вы никому ничего не должны.

7. Потребность в одобрении

Мы часто думаем, будут ли наши действия одобрены публикой? Это не дает раскрыться нашим желаниям в полной мере. Не слушайте других, слушайте себя.

8. Установленные пределы

Большинство границ мы устанавливаем себе сами. Но в жизни нет пределов. Они есть только в нашем мозгу. Выходите за рамки.

9. Недовольства

Позвольте объяснить: все, абсолютно все недовольства влияют на наше здоровье. Наукой уже давно доказано, что такая эмоция, как гнев, связана с болезнями сердца.

10. Привычка откладывать все на завтра

В подсознании каждого из нас живет маленький саботажник, который пытается препятствовать нам выполнять важные задачи. Когда вы что-то хотите отложить на завтра или просто ленитесь делать, вспомните о его существовании, и это сознательно заставит вас сосредоточиться на делах.

11. Тревожные мысли

Они рождаются от нашего страха и неуверенности по поводу будущего. Мысль, что может произойти что-то неприятное, является лишь надуманной идеей, которую мы создали сами. Спросите себя: «У этого есть реальные доказательства?» Если нет, то и изводить себя не нужно.

12. Бывшие

Любовный крах пережить нелегко, и зачастую депрессия после него длится довольно долго. Ваше сердце заперто, ваш мозг думает только об одном. На самом деле вы страдаете не от потери, а от мысли о потери.

13. Плохие воспоминания

Плохие воспоминания заставляют вас вновь и вновь переживать те печальные моменты и неприятные истории, что с вами случались. Держите их там, где их место, - в прошлом.

14. Бесполезные вещи

Зачастую мы копим всевозможный хлам, который загромождает нашу комнату или лежит в кладовке, - а вдруг пригодится. Избавьтесь от него, сделайте атмосферу в вашем доме или офисе более свободной и гармоничной.

15. Плохая компания

Если среди вашего окружения есть неискренние, завистливые или манипулирующие вами люди - держитесь от них подальше.

16. Свое амплуа

Это очень частая ошибка: мы воспринимаем себя так, как нас привыкли воспринимать окружающие в течение всей нашей жизни. Это ограничивает наши действия в настоящем и планы на будущее, так как мы застреваем в определенном образе. Вы можете быть одним человеком в прошлом и совершенно другим - сейчас.

17. Идентификация себя с профессией

Это одно из последствий современной деловой жизни: как только мы выбираем профессию, мы вживаемся в нее с полной отдачей. Но нужно помнить, что это всего лишь роль.

18. Принятые образцы поведения

Существуют популярные действия или модели поведения, которые навязываются нам в определенном обществе. И мы им следуем, даже несмотря на то, что это нас не интересует: начиная от просмотра популярной передачи и заканчивая модой на анорексию. Не следуйте за толпой, будьте уникальным.

19. Восприятие всех вещей близко к сердцу

Очень часто мы слишком чувствительны к событиям в жизни других людей. Мы волнуемся и страдаем так, будто пережили их лично. Смотрите на вещи с более отдаленного ракурса, так и жизнь будет проще, и точка зрения объективнее, и состояние более уравновешенное, сосредоточенное на своих приоритетах.

20. Время

Время - одна из главных причин эмоционального напряжения. Мы порабощены понятием времени даже в моменты отдыха. Эта мысль захватывает нашу подлинную свободу и наше пространство. Нужно помнить, что действительно не само время, а наше восприятие времени.

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Алевтина Мармеладова