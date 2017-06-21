Что Вы можете сделать сегодня, чтобы помочь себе в будущем?

Двадцать одна простая привычка, которая поможет начать сегодня то, что поможет вам через 5 лет.

1. Работайте над своими ораторскими способностями. Это страшно. Даже Уоррена Баффетта тошнило перед произнесением речи. Но это крайне важно: по мере того, как Вы продвигаетесь по карьерной лестнице, Вам нужно будет обращаться к группам людей снова и снова. Поэтому вы должны хорошенько научиться. - Джерард Дэнфорд

2. Учитесь программировать. Компьютеры не исчезнут в будущем. Таким образом, способность обращаться с ними является очень хорошим качеством для Вашей карьеры в любом случае. - Шон Кларк

3. Слушайте подкасты. Они позволяют Вам учиться, не используя дополнительного времени. Поэтому, когда Вы работаете по дому или застряли в пробке, Вы можете изучить широчайший диапазон тем. - Мохаммед Кэббэни

4. Интересуйтесь психологией. Это дисциплина, имеющая лучшие средства для того, чтобы понять наши собственные мысли, действия и побуждения. Таким образом, это союзник в стремлении к самосовершенствованию. - Франсиско Саес

5. Подберите спортивное хобби, которым Вы могли бы заниматься годами. Иначе сидячий образ жизни, который Вы начали в колледже и продолжаете в офисе, сделает ужасные вещи с Вашей осанкой, спиной и пищеварительным трактом. Ваша офисная работа пытается убить Вас. Ваше дело - предотвратить это. - Дэвид Кэннон

6. Запишите ключевые пункты того, что Вы сделали в течение дня. Это может казаться тривиальным, но это покажет, как Вы провели свой день. Исследование Гарвардской школы бизнеса показывает, что всего 15 минут письменного отражения в конце дня могут дать Вам возможность стать более продуктивными на работе. - Стэн Хейворд

7. Говорите с одним незнакомцем каждый день. Незнакомцы = возможность. Возможности завести новых друзей, получить новые идеи, избавиться от страха перед общением с незнакомцами, начать бизнес и многое другое. Те, кого Вы знаете, определяют Вашу карьеру, счастье и здоровье, поэтому расширьте свои знакомства настолько, насколько сможете. - Aшраф Собли

8. Учитесь хорошо слушать. Люди любят говорить о себе, поэтому развивайте способность позволять им делать это. - Чарльз Типс

9. Старайтесь меньше времени тратить впустую. Жизнь состоит из дней, дни - из часов, часы - из минут. И только так Вы многого добьетесь в жизни. - Аноним

10. Найдите счастье в процессе достижения Вашей мечты. Избегайте "отсроченного жизненного плана". Вместо того, чтобы "делать то, что должны делать" сейчас и потом "делайте то, что Вы хотите делать" в каком-то туманном будущем, найдите способ делать то, что Вам нравится сегодня. - Дэн Лауэнтэл

11. Постройте крепкую дружбу и будьте добры к людям. Вы больше похожи на своих друзей, чем Вы думаете. - Эдина Диздэревич

12. Разнообразьте свой опыт. Чем шире Ваш жизненный опыт, тем креативнее Ваши идеи и тем лучше Ваше отношение к людям. - Дэн Лауэнтэл

13. Экономьте деньги. Откладывайте немного с каждой зарплаты и делайте это автоматически, чтобы не пропускать. - Индия Л. Дж. Митчелл

14. Пейте с пожилыми людьми. Они где-то побывали, что-то сделали и жили, чтобы рассказать об этом. - Бен Хинкс

15. Начните медитировать. Это тренирует мозг, чтобы справиться с безумием каждого дня. - Аноним

16. Учитесь справляться с позором и сомнением. Все испытывают эти эмоции, о чем свидетельствует социолог Брен Браун, но немного людей учатся, как справиться с ними, сохранив здоровье. - Диего Мехиа

17. Бывайте на свежем воздухе. Легко оставаться в помещении все время. Пойдите в поход. Когнитивные психологи доказали, что немного "окунуться в дикую природу" может быть средством против депрессии и выгорания. - Стивен Стайнберг

18. Познакомьтесь с людьми, которые отличаются от Вас. Если Вы либерал, подружитесь с консерваторами. Если Вы городская мышка, познакомьтесь с деревенской мышкой. Зачем? Много причин, одна из них в том, что мы принимаем лучшие решения в разнообразных группах. - Джуди Тайрер

19. Датируйте все. Хоть Вы встречаетесь с кем-то, делая заметки во время встречи, хоть запихивая еду в холодильник - знание даты, когда что-то произошло, оказывается полезным в самых разных случаях, которые Вы не можете предсказать. - Ди Вининг

20. Читайте романы. Художественная литература - это "эмоциональное и познавательное моделирование"; романы обучают Вас пониманию жизненного опыта других людей. - Анунай Арунав

21. Установите минимальные цели. Читать 15 страниц в день, делать 20 отжиманий, чистить один зуб. Таким образом Вы сможете одолеть гигантские проекты, выполняя задачи одного дня. - Кристофер Вебб.

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Валентина Соломатина