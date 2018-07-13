Что раздражает в соцсетях: селфи, релфи и пляжи

Очередное исследование, проведенное американскими психологами во главе с доктором Бенджамином Ли для новой книги "Наука об отношениях", показало, что размещаемые в социальных сетях снимки, изображающие владельца аккаунта и его вторую половинку — так называемые "релфи", как правило, вызывают отторжение у остальных пользователей. С чем это связано?

Для чистоты эксперимента исследователи создали в популярной сети Facebook несколько "поддельных" аккаунтов и разместили там "липовые" фотографии различных людей и их партнеров, установив статус "в отношениях". Также они опубликовали на отдельных страницах несуществующих пользователей массу постов о том, как обладатели этих аккаунтов обожают своих "вторых половинок"… На других "липовых" страничках об отношениях не было сказано ничего.

После этого сотню добровольцев, отобранных для участия в исследовании, попросили дать оценку созданным профайлам по двум критериям: во-первых, оценить, насколько выдуманные пользователи преданы своим партнерам, во-вторых, насколько приятными людьми они кажутся… Выяснилось, что именно любители афишировать свои отношения вызвали у испытуемых меньше всего симпатий, хотя последние и не знали, что все это мистификация…

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Почему так произошло? В последнее время все больше людей выкладывают в соцсети релфи (от английского "relationship selfie" — сэлфи, изображающие их самих вместе с возлюбленными), сопровождаемые подписями: "Я и мой любимый", "Навеки вместе" и все в таком духе… Между тем, вовсе не факт, что если вы счастливы со своим спутником жизни, другие люди также разделят вашу радость. Они не сделают это по многим причинам.

Кто-то, в отличие от вас, несчастлив в отношениях, кто-то вообще одинок, а кто-то просто считает недопустимым выносить свои чувства на всеобщее обозрение… Неудивительно, что ваше желание поделиться своими чувствами со всем миром вызывает у кого-то зависть, антипатию, раздражение, а то и недоверие — ведь если вы нуждаетесь в одобрении других людей, то, может быть, с вашими отношениями на самом деле не все в порядке?

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"Когда люди начинают выкладывать подробности своей личной жизни в соцсетях, из этого обычно не выходит ничего хорошего", — прокомментировал руководитель исследования Бенджамин Ли.

Неприятие вызывает обычно и навязчивое стремление запечатлевать в соцсетях различные моменты своей жизни. Люди изображают себя в разных позах и интерьерах, фотографии сопровождаются подписями: "Я в новом костюме", "Я возле своего "Порше"", "Я в новой квартире после редизайна", "Я в своем директорском кабинете", "Я после визита к стилисту", "Я и моя любимая болонка"…

Особое место занимают снимки, сделанные на отдыхе. Как показали предыдущие исследования, фото в купальниках и пляжных костюмах среди пальм где-нибудь на Гавайях прочно удерживают первое место по раздражающему воздействию…

Прежде чем размещать такой снимок, стоит задуматься — а что если большинство ваших друзей, которые его увидят, не могут позволить себе "Порше", или новую квартиру, или отдых на дорогом курорте? И в результате это вызовет у них только отрицательные эмоции? Далее — вряд ли ваши "френды" считают вас пупом земли и им доставляет большое удовольствие постоянно созерцать снимки вас любимой (или любимого)…

Как показывает практика, наибольшие интерес и симпатию вызывают изображения с забавными сюжетами или какой-то "изюминкой". Но если человек просто хвастается своими новыми приобретениями или своей "крутизной", то очень может статься, что он даже не получит "лайков", на которые так рассчитывал… Ведь все мы больше всего любим самих себя, и если кто-то изо всех сил пытается подчеркнуть собственное превосходство, это вызывает только неприязнь. Как минимум, чужое хвастовство нам просто неинтересно.

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Разумеется, социальные сети и существуют в какой-то степени именно для того, чтобы себя рекламировать, говорят психологи. Но они еще и подразумевают взаимодействие с другими пользователями, поэтому "реклама" должна быть дозированной. Размещайте в Сети только ту информацию, которая реально может заинтересовать других, а не стремитесь запечатлеть каждый удачный шаг в вашей жизни, и тем более регулярно "отчитываться" о ваших счастливых отношениях с кем-либо. Это — личное, а не общественное…

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Дарья Любимская