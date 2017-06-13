Смена фамилии меняет судьбу

А знаете ли вы, что дата вашего рождения, имя, отчество и фамилия носит судьбоносный характер?

Вибрация даты рождения, имени , отчества и фамилии высчитывается путем последовательного суммирования чисел дня, месяца и года рождения и приведения их к единственной цифре, а так же разбора букв в имени. Полученное значение соответствует таким важным элементам личности, как достоинства, недостатки, предназначение, жизненные цели, карма, судьбоносные и важные события человека.

Когда нам родители дают имя при рождении, это важная процедура. Так как правильно подобранное имя, дает преимущество в том, что если имя созвучно фамилии и дате рождения ребенка, его судьба будет более успешной, чем у тех, кого родители неудачно назвали, что не состыковалась с судьбой ребенка. И у такого ребенка будет много препятствий, так как имя не помогает ребенку, а наоборот.

Так же каждая фамилия, это целый род, который имеет свой эгрегор, а соответственно карму как хорошую, так и плохую. Фамилия имеет созвучие с вибрациями даты рождения человека. Поэтому иногда бывает, что вибрации фамилии несут в себе очень много влияний, начиная с нумерологического и астрального кода, до кармы и наработок рода.

Когда женщина вступает в брак, соответственно она разделяет с мужчиной карму его рода, смешивая свою карму с кармой рода мужа, а так же принимает вибрации фамилии, которую взяла. К сожалению, не всегда это сказывается положительно на судьбе женщины. Так как фамилия не совместилась с датой рождения по вибрациям, либо имеется приличный кармический груз рода мужа. Там могут быть родовые наработки отрицательного характера, родовые проклятия или самоубийцы.

Но бывает, что женщина и улучшала свою судьбу, сменив фамилию.

Когда человек сам решил сменить свою фамилию или имя, он может таким образом внести сильную коррекцию в судьбу, но если выбор неудачен и не стыкуется гармонично с датой рождения, то судьба может преподнести неприятные сюрпризы.

Поэтому, прежде чем принять решение о смене фамилии, не поленитесь и просчитайте, к какому Числу вы принадлежите с рождения, и какое Число получится, если вы возьмете фамилию мужа.

Складываем год, число и месяц рождения, числа имени, отчества и фамилии, доводим результат до простого числа до 9 и смотрим результат.

Такую же операцию проделайте со своим именем, отчеством и фамилией, которую вы собираетесь взять после свадьбы.

1. Независимость, тяга к лидерству, умение самостоятельно принимать решения, мужские черты характера.

2. Настрой на партнерство, умение и желание работать в команде и учитывать интересы другого человека. Вечный поиск компромисса.

3. Умение с помощью слова добиваться любых целей, общительность, творческое начало. Оптимизм, энтузиазм.

4. Вынужденное подчинение обстоятельствам, исполнительность, настрой на преодоление трудностей и в то же время – нежелание жить по правилам.

5. Стремление к смене места жительства, рода занятий и партнеров. Тяга к экстремальным видам спорта и выплескам адреналина. Уход от ответственности.

6. Поиск выгодного взаимодействия (ты мне, я тебе), отказ от общения, если этой выгоды нет. Поиск равновесия и гармонии. Ответственность за тех, кто рядом.

7. Замкнутость, стремление все анализировать, дотошность, внимание к мелочам.

8. Тяга к накопительству и к власти, стремление все мерить деньгами, умение грамотно обращаться с финансами, желание распоряжаться семейным бюджетом.

9. Служение другим людям, подчинение окружающим – вынужденное или добровольное, покорность. Неумение или нежелание принимать решения. Мечтательность, романтизм.

Идеальным вариантом с нумерологической точки зрения считается, когда Число Имени до смены фамилии совпадает с Числом Имени после ее смены. Это говорит о том, что вы выбрали по-настоящему своего человека, и у вас есть все шансы прожить с ним долгую и счастливую жизнь.

Впрочем, если хочется и себя сохранить, и мужа не обидеть, можно рассмотреть вариант с двойной фамилией. Может быть нумерологические показатели такого варианта вас устроят больше, чем просто при смене фамилии.

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Евгения Примак