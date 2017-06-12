Пять упражнений для развития дикции
Используя труднопроизносимые звукосочетания, слова и фразы можно значительно улучшить дикцию.
1. Произнесите трудные сочетания звуков сначала медленно, затем быстрее:
Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт, кст, ктщ, кжда, ккждэ, кждо, кжду, кшта, кштэ, кшту, кшто.
2. Произнесите слова с трудными сочетаниями согласных сначала медленно, затем быстрее:
Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, трансплантация, сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт взрыва, протестантство, взбудоражить, сверхвстревоженный, попасть в ствол, ведомство, брандспойт, сверхзвуковой, витийствовать, философствовать, монстр, горазд всхрапнуть.
3. Потренируйтесь в произношении долгих согласных:
А) К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, к Кате, к Киеву, к концу, к городу, отдаленный, ввязаться, отдать, разжигать, отдушина, изжить, без шубы, безжалостный, бессмертие, восстановить, подтвердить, оттолкнуть;
Б) Верх — вверх, ведение — введение, толкнуть — оттолкнуть, держать — поддержать, тащить — оттащить, водный — вводный, сорить — ссорить.
4. Работу над сочетанием звуков можно проводить в форме игры, используя звукоподражания:
А) Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ! Гбды! Гбда! Гбди! Гбде!
Б) Имитируйте лошадиный топот: Птку! Птко! Птка! Пткы! Пткэ! Птки!
В) Бросайте воображаемые тарелки партнеру: Кчку! Кчко! Кчкэ! Кчка! Кчкы! Кчки!
5. Произнесите фразы, состоящие из одних ударных слогов, сначала медленно, затем быстро:
В тот час тут пел дрозд.
В тот год тут был град.
Дуб был стар.
Всем люб был Петр.
Вмиг клуб полн.
Мох скрыл гриб.
Дед стал стар.
Ваш гость взял трость.
Волн всплеск — брызг блеск!
Сто верст вскачь.Валентина Соломатина