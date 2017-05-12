Объятия гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд

Исследования доказывают, что объятие помогает людям как психологически, так и физически. По словам Луизи Хей, нам нужно по четыре объятия в день для выживания, по восемь объятий в день для поддержки жизнедеятельности, по двенадцать объятий в день для роста и развития.

В 70-е годы XX века исследователи начали изучать химические препараты, называемые эндорфинами, которые были обнаружены в кровеносной и нервной системах человека. Эндорфины – это морфиноподобные вещества, которые снижают боль и вызывают чувство эйфории.

Исследования показывают, что количество этих натуральных наркотиков, вырабатываемых мозгом и нервной системой, возрастает, когда мы обнимаемся.

Психологи часто говорят, что современному человеку не хватает физической близости с другим живым существом, не важно, будь это родной человек, незнакомец или просто кошка. Отсутствие такого невинного, асексуального контакта лишает человека радости бытия, приводит к тому, что человек замыкается в клетке своей личности, теряет ощущение близости со всем человечеством и контакт с реальностью.

Существует зона мозга, которая активно работает в ответ на прикосновение к коже человека. Если дитя обнимают недостаточно, то атрофируется часть его мозга и страдает его иммунная система.

Объятия в раннем детстве делают нас способными любить. Дети, выросшие до 7 лет без объятий, могут оказаться неспособными любить других. Из них, как правило, вырастают психопаты, социопаты, т. е. люди, находящиеся в разладе с обществом и склонные к антиобщественным поступкам, а также патологически неприспособленные к жизни.

Глубокие исследования демонстрируют это поразительное открытие. Общества, где люди мало обнимают друг друга, становятся более агрессивными.

Исследование, проведенное нейропсихологом Джеймсом Вильямом Прискотом, убедительно свидетельствует о том, что дети, которых не держали на руках и о которых не заботились, имеют очень большой шанс вырасти убийцами.

Объятия приносят радость и помогают как психологически, так и физически не только тем, кого обнимают, но и тем, кто обнимает:

– объятия усиливают иммунную систему;

– стимулируют центральную нервную систему;

– улучшают сон;

– придают силы;

– омолаживают;

– снимают стресс;

– увеличивают количество окситоцина – гормона, который снимает депрессию, а также снижает кровяное давление, то есть уменьшает риск сердечных заболеваний;

– повышают уровень гемоглобина, что укрепляет весь организм, усиливает иммунитет и ускоряет выздоровление от болезней;

– повышают самооценку;

– приносят положительные эмоции;

– избавляют от внутренних страхов, депрессии, одиночества.

В древних писаниях Востока объятия описываются, как очень важное для любого человека действие, оказывающее целительный и омолаживающий эффект, при котором происходит обмен мужской и женской энергией. Все существа вокруг ждут нашего тепла, доброты.

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Александра Дроздова