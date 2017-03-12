Обидчивость

Обида - далеко не безобидная эмоция, которая может принести здоровью человека много вреда. Люди по-разному переносят обиду. Для одних это просто неприятное состояние, для других - настоящее страдание. Но в любом случае это чувство тягостное, которое истощает нервную систему и может стать причиной болезни.

Если чувство обиды - продукт нашего ума, постараемся сделать ее объектом наблюдения со стороны и начнем проигрывать в мыслях ситуации, которые нас так сильно задели. При этом необходимо помнить, что существуют два типа мышления: патогенное и саногенное.

Первое - неуправляемое. Оно усугубляет и без того тяжёлое состояние человека. И чем больше вы будете стараться гнать от себя гнетущие мысли, тем сильнее они будут овладевать вами. Чтобы при обдумывании обиды и других отрицательных эмоций такого не происходило - усвойте принципы саногенного мышления. Надо направить мысль по правильному руслу, сознательно выработать порядок действий в уме, который приведет к нужному результату - освобождению от нежелательной эмоции.

Посмотрим теперь, из чего рождается и как возникает обида. Прежде всего вас ранит то, что поведение другого, его мысли и действия не соответствуют вашим ожиданиям, вашим представлениям о том, какими они должны быть. Вы хотите, чтобы он знал, чего вы от него ждете, и вел бы себя именно так.

Вот тут вы совершаете кощунственный акт: отрицаете свободу другого, его право на иное мнение, иную позицию, вы жестко программируете его поведение. Когда же эта ваша программа не осуществляется, когда происходит рассогласование желаемого и реальности, начинается страдание. И тут включаются механизмы защиты.

Первая, примитивная и древняя, защита от страдания - это агрессия и гнев. Обида делает нас злыми, мстительными, не в меру требовательными к другим. А если бы мы признавали за другими право вести себя так или иначе, откуда бы взяться обиде?

С обидчивым человеком невозможно нормально общаться. Его трудно любить: он будет эксплуатировать вашу любовь, постоянно вызывая у вас чувство вины. Удел обидчивых - одиночество. Их сторонятся даже самые близкие.

Обиду можно предотвратить. Надо заранее осмыслить то, что ее вызывает. И изменить свои ожидания, приблизив их к реальности, к возможностям другого человека. Например, вы идете домой. Вы не должны ждать, что ваши дети убрали квартиру, приготовили еду, ведь вы знаете, что они творческие и вдохновенные люди, они могли увлечься игрой, или решением задач; или вообще их нет дома, убежали на улицу гонять мяч.

Если вы думаете так, а придя домой, увидите, что так оно и есть, на вас это не подействует отрицательно. А если все прибрано, приготовлен ужин, вы будете просто счастливы. Но чаще всего встречается иной вариант: мы упорно считаем, что дети должны сидеть дома как пришитые, привести в образцовый порядок квартиру и т. д. Происходит же наоборот, и мы обрекаем себя на тяжелые, бесконечные переживания.

Итак, поправить свои ожидания означает не программировать поведение другого человека, а принять его таким, какой он есть. Понять, что каждый человек уникален и неповторим. Как только вы начнете культивировать в своей жизни необидчивость, ваши близкие не будут страдать от чувства вины - и сами изменятся по отношению к вам.

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Алевтина Мармеладова