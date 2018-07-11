В рейтинге ненависти лидируют бывшие мужья и сослуживцы

Примерно половина людей хотя бы раз в жизни кого-нибудь ненавидели. Недавний массовый опрос, проведенный психологами Кэтрин-Аумер-Райан из Техасского университета и Элейн Хатфилд из Гавайского университета в Маноа, помог выяснить, в каком возрасте это чувство обычно впервые рождается и кто чаще всего становится для нас объектом ненависти.

Именно чувство ненависти зачастую ответственно за нарушения здоровья, стрессы, неврозы и психозы. Поэтому им давно уже заинтересовались психологи и врачи. В процессе опроса психологи попросили участников сформулировать, что именно они понимают под ненавистью, а также поведать о своем личном опыте, связанном с ненавистью. Итоги получились следующие.

Под ненавистью люди обычно понимают сильную неприязнь, гнев или отвращение. В раннем детстве мы обычно еще не в состоянии идентифицировать эти эмоции, нам может кто-то нравиться или не нравиться, может быть с кем-то плохо или дискомфортно, мы можем кого-то бояться, однако вряд ли осознаем, что ненавидим этого человека…

Большинство опрошенных впервые осознали, что они кого-то ненавидят, в 12 лет. Правда, некоторые индивиды признались, что в первый раз испытали ненависть… в шесть месяцев. Были и такие, которые впервые стали кого-то ненавидеть лишь после 40… При этом у мужчин ненависть возникает в более позднем возрасте, чем у женщин. После 30 чувство ненависти может стать более интенсивным, но до 60, как правило, затухает. Более 50 процентов респондентов заявили, что им ни разу еще не приходилось кого-то ненавидеть.

В большинстве случаев объектом ненависти становятся хорошо знакомые нам люди, очень редко ими становятся незнакомцы или малознакомые личности. Поводом к возникновению ненависти чаще всего становятся предательство, измена или нарушение обещаний.

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Интересно, что наибольшую ненависть вызывают у нас близкие люди, то есть те, с кем приходится постоянно поддерживать отношения. В этом нет ничего удивительного, так как больше всего нас ранят именно те, кого мы считаем родными и друзьями. Если же нас обидит малознакомый человек, то мы не воспримем это так болезненно, поскольку у нас нет с ним эмоционального контакта и он ничего нам, по нашему мнению, не должен… К тому же, об этих обидах мы близко забываем, а обида на близкого человека может быть перманентной.

Рейтинг по ненависти возглавляют бывшие мужья. Особенно часто их ненавидят женщины в возрасте от 28 до 32 лет. Понятно, что в молодости браки заключаются чаще всего по любви, потом супруги притираются друг к другу, не всегда успешно… Муж не оправдывает ожиданий жены, оказывается не таким, как она себе его представляла, выходя замуж — и это повод к ненависти.

Второе место занимают сослуживцы. Они тоже входят в "ближний круг", так как мы вынуждены проводить с ними значительную часть времени. К тому же, от них могут зависеть наша карьера, зарплата и многие другие важные вещи. Если коллега нас подставляет, подсиживает, плетет интриги — то со значительной долей вероятности мы его возненавидим.

Третье и последующие места в рейтинге занимают ближайшие родственники, как кровные, так и нет: отцы, матери, тещи, свекрови, братья и сестры. Отношения в семье могут быть крайне сложными, ее члены давят друг на друга, преследуют свои интересы, и при этом все вынуждены вариться в одном котле, нередко даже существовать на одной территории… Как тут не возненавидеть друг друга!

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Бывших друзей (вернее, подруг) чаще ненавидят представительницы слабого пола. Они более эмоционально относятся к дружбе. Лучшая подруга "зазналась и перестала общаться", отказала в помощи, не дала денег в долг, а то и увела мужчину — и вот уже она переходит в разряд ненавистных особ… Представители сильного пола к мужской дружбе относятся более спокойно и не придают ей такого фатального значения.

Впрочем, друзей и близких знакомых ненавидят менее 1 процента опрошенных, зато нередко возникает ненависть к их вторым половинкам. Их обычно воспринимают как "конкурентов". Была тесная дружба, а тут вдруг подруга или друг вступили в брак и у них стало меньше времени для дружеского общения. Разумеется, в этом проще всего обвинить их партнера по браку, чем саму ситуацию…

Опрос показал, что в течение жизни мы ненавидим в среднем пять человек. К счастью, ненависть редко бывает постоянной. Если объект ее от нас отдаляется или на первый план выходят другие заботы, то постепенно ненависть исчезает.

Ученые также попросили добровольцев поделиться своим опытом избавления от ненависти. Наиболее популярными "методами" оказались откровенный разговор с "объектом" и обращение к высшим силам. Психологи обычно рекомендуют тем, кому ненависть мешает полноценно жить, научиться прощать. Ведь проблема чаще всего в нас, а не в другом человеке, который о нас, может, и думать не думает…

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Дарья Любимская