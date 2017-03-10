Как вы говорите, так вы и живете

В буддийской психологии говорится, что основным источником потери энергии является речь. В Ведах пустые разговоры называют «праджалпой». И именно она является одним из главных препятствий на пути духовного и материального прогресса. Первую оценку человеку мы даем по тому, как он говорит. Речь определяет человека.

Существует тесная связь между умом и речью, умом и телом, умом и душой. Здоровое тело, здоровый ум и здоровая речь творят гармоничную личность. Современные исследования показали, что ошибки в речи не случайны. Они имеют глубокую связь с ментальным развитием. Заикание и запинания в речи появляются тогда, когда есть серьезное эмоциональное нарушение. Практически все болезни являются психосоматическими по своей природе.

Каждый человек, стремящийся к совершенству, должен стать, во-первых, - врачом, лечащим свое тело; во-вторых, - специалистом по грамматике, следящим за своей речью; в-третьих, - философом, очищающим свое сознание и постигающим Абсолютную истину.

В жизни такого человека не может быть места для физических недомоганий, безразличия к самопознанию и для беспорядочной речи. Именно такого человека мудрец Патанджали называл йогом. И каким бы видом йоги, каким бы видом духовной практики человек не занимался, все вышесказанное применимо к нему в полной мере.

От речи зависит здоровье и материальное благополучие. И это относится не только к духовным людям, но и к тем, кто хочет преуспеть материально. Умение говорить и слушать очень серьезно изучают во всех бизнес-школах. Даже в криминальном мире, чтобы подняться в бандитской иерархии, нужно уметь контролировать язык. Там очень реализовано цитируют высказывание Будды о том, что словом можно убить человека. Три минуты гнева могут уничтожить десятилетнюю дружбу. Слова сильно определяют нашу карму. Можно десять лет заниматься духовным развитием, благотворительной деятельностью, но, оскорбив великую личность, можно все потерять на всех уровнях и деградировать в низшие формы жизни. Откуда это берется? От оскорблений. Ведическая астрология говорит, что теневая планета Кету отвечает за оскорбления. Кету - это такая планета, которая быстро дает реакции, часто мгновенно. Кету также дает освобождение. Но в отрицательном аспекте Она наказывает за оскорбления и непочтительную речь, быстро лишая человека всего, чего он достиг в духовном и материальном плане. В Ведической цивилизации каждого человека учили очень внимательно следить за своей речью. Пока человек не заговорил, его тяжело узнать.

Дурака от мудреца можно отличить, когда он заговорит. Речь обладает очень сильной энергией. Специалисты, обладающие тонким видением, говорят, что люди, которые общаются матом, грубо и оскорбительно говорят, в определенном месте тонкого тела тут же получают черное пятно, которое через год-два может перерасти в раковую опухоль.

Речь - это проявление жизненной силы. Самое главное, для чего нам предназначен язык - это чтение молитв, мантр и обсуждение тем, приближающих к Божественному. Можно также по мере необходимости обсуждать практические дела, общаться с близкими. Но, главное, не переусердствовать. В Аюрведе говорится, что речь - это проявление праны. Прана - это жизненная сила, Вселенская энергия. Чем больше праны, тем более здоров, успешен, харизматичен и гармоничен человек. Так вот, в первую очередь, прана расходуется, когда человек говорит. Особенно, когда кого-то критикует, осуждает, предъявляет претензии, матерится. По статистике, 90% всех ссор происходит из-за того, что мы говорим о ком-то плохо. Наиболее успешны те люди, которые приятно говорят и умеют контролировать свою речь. В Бхагават-Гите говорится, что аскеза речи заключается в умении говорить правду приятными словами.

Карма определяется нашей речью. Важно помнить, что если мы кого-то критикуем, то берем на себя негативную карму и плохие качества характера этого человека. Так действует закон кармы. И также мы берем качества той личности, которую восхваляем. Поэтому Веды призывают всегда говорить о Боге и о святых и восхвалять их. Это самый легкий путь для того, чтобы обрести божественные качества. То есть если вы хотите обрести какие-то качества, вам достаточно почитать о каком-нибудь святом, который ими обладает либо с кем-то обсудить его качества.

Давно замечено, что мы приобретаем качества того человека, о котором думаем и, следовательно, говорим. Поэтому даже западные психологи советуют думать и говорить об успешных и гармоничных людях.

Но чем больше в нас эгоизма и зависти, тем тяжелее нам говорить о ком-то хорошо. Мы должны учиться никого не критиковать. У меня был один пациент, у которого по гороскопу с определенного года должна была быть серьезная болезнь, но у него все было нормально. Я спросил его, что он начал делать в этот год. Он ответил мне, что дал обет, что никого не будет критиковать. И сказал, что реально заметил, что его жизнь улучшилась, его духовная практика вышла на новый уровень.

Тот, кто нас критикует, отдает нам свою положительную карму и забирает нашу плохую. Поэтому в Ведах всегда считалось, что это хорошо, когда нас критикуют. Как работает речь с нашей кармой? В «Махабхарате» говорится, что если вы что-то наметили, что-то хотите сделать, никому об этом не говорите. Как только вы об этом сказали, на 80% уменьшается вероятность, что это произойдет, особенно если вы поделились с завистливым, жадным человеком. Почему люди, говорящие мало и продуманно, достигают больше? Они не теряют энергию. Другое простое правило, связанное с речью, - если мы сделали кому-то что-то хорошее и похвастались этим перед другими, то в этот момент мы теряем положительную карму и все свои плоды благочестия, которые заработали этим поступком. Хвастуны мало чего достигают. Поэтому мы не должны никогда хвастаться своими достижениями, так как в этот момент мы теряем все плоды, которые до этого заработали.

Мысли определяют речь, поэтому важно не думать плохо ни о ком. Чем больше у нас хаотичных мыслей в голове, тем больше они проявляются на языке и тем более будет беспорядочная речь. Тот, кто ясно мыслит, тот ясно говорит.

Есть еще один уровень - научиться принимать критику. Одно из качеств ума - то, что он способен оправдать себя в любом положении. Чем ниже уровень человека, тем больше оправданий вы от него слышите. Даже совершив самое гнусное преступление, такой человек не краснея оправдывает себя. Я проводил семинары в тюрьмах, в том числе для особо опасных преступников, меня очень удивляло, что практически никто себя не считал виноватым. Один из главных показателей, человека, который находиться на высоком уровне развития, определяется тем, что он спокойно выслушивает критику в свой адрес.

Первое правило разумной речи - перед тем как что-то сказать резкое, досчитайте до 10. Это может показаться глупым. Первое время мы вряд ли сможем досчитать до 3-х. Но с другой стороны, если вы ответите после небольшой паузы, то ваш ответ будет намного разумней, потому что первое, что приходит в голову, когда нас критикуют, ругают - это желание оправдаться и ответить резко в ответ. Поэтому, научитесь 5-10 секунд думать перед тем, как отвечать. Помимо всего прочего - это собьет ненужный накал эмоций. Человек, который занимается самореализацией, очень мало и продуманно говорит. Я читал в жизнеописании некоторых великих людей, что они никогда не отвечали сразу на обвинения и вообще старались ничего не говорить в гневе. Они откладывали разговор на другой день или вообще до того момента пока не успокоятся страсти. Ибо они знали- пока гнев и раздражение влияют на их речь, последствия будут печальные, а порой просто разрушительными..

Второе правило разумной речи - не нужно впадать в крайности. Бог проявляется в мелочах, а Сатана - в крайностях. Не следует давать обет - «Буду нем как рыба». Особенно, если по вашей природе вы яркий экстраверт, то вам это может только навредить. Если ваша психофизическая природа в том, что вы должны много говорить, так говорите так, чтобы вы и окружающие получали от этого благо. Поэтому будьте открыты и доброжелательны, и главное - живите осознанно. Важно помнить, что наш уровень определяется по мелким, незначительным поступкам - как мы отреагировали на грубость в магазине, какие эмоции начинают нас переполнять, когда нас «незаслуженно» критикуют и т. д.

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Евгения Примак