Пятнадцать цитат, меняющих жизнь

Закрепите себе на стенку и просматривайте каждое утро, когда необходимы силы для преодоления препятствий.

1. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.

2. Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. © Далай Лама

3. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин. © Уоррен Баффет

4. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. © Марк Твен

5. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху - все время пробовать еще один раз. © Томас Эдисон

6. Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. © Дейл Карнеги

7. Просыпаясь утром, спроси себя: "Что я должен сделать?" Вечером, прежде чем заснуть: "Что я сделал?". © Пифагор

8. Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый это тот, кто часто использует слово "завтра". © Роберт Кийосаки

9. Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет. © Генри Форд

10. Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд

11. Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают. © Томас Эдисон

12. Тяжёлый труд - это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были сделать. © Джон Максвелл

13. Раньше я говорил: "Я надеюсь, что все изменится". Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменилось - измениться мне самому. © Джим Рон

14. Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и пытаться, и опять пытаться - но никогда не сдаваться! © Ричард Бренсон

15. Неудача - это просто возможность начать снова, но уже более мудро. © Генри Форд

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Валентина Соломатина