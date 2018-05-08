Почему вы чувствуете себя постоянно усталой: возможные причины

Фото: selfcreation.ru

Недосып - не единственная причина, которая приводит к повышенной утомляемости. Есть много разных факторов, которые влияют на наше самочувствие, и некоторые моменты мы даже не замечаем, поскольку они входят в привычку. Так что же заставляет нас чувствовать себя усталыми?

Вы перестали заниматься спортом

Вы решили временно прекратить тренировки в спортзале, чтобы отдохнуть и поднакопить энергии? Так вот это сработает против вас. Регулярные занятия спортом повышают силу и выносливость, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, насыщают организм кислородом. Они элементарно придают сил и бодрят. В следующий раз, когда у вас появится желание поваляться на диване, одумайтесь и лучше сходите просто погулять.

Вы не пьете достаточно воды

Обезвоживание может стать причиной потери энергии. Недостаточное количество воды в организме приводит к уменьшению объема крови, что делает ее более густой. Также меньше кислорода поступает в мозг, соответственно, увеличивается нагрузка на сердце. Все в совокупности приводит к усталости и быстрой утомляемости.

Дефицит железа

При нехватке этого микроэлемента вы становитесь раздражительным, вялым, вам трудно даже сосредоточиться на каком-то деле. Усталость вызвана тем, что организм получает меньше кислорода. Чтобы снизить риск развития анемии, важно потреблять постную говядину, яйца, фасоль, орехи и овощи. Продукты, содержащие витамин С, станут неплохим дополнением, поскольку этот витамин улучшает поглощение железа клетками.

Вы перфекционист

Стремление быть самим совершенством саморазрушительно. Идеальным быть невозможно, а вот усталым вполне. Вы ставите цели, которые настолько нереалистичны, что их трудно или невозможно достичь, в итоге вы не только устаете, но и испытываете чувство неудовлетворенности.

Вы делаете из мухи слона

Не стоит все время ожидать самого худшего. Постоянная тревожность влияет на ваше самочувствие. Вы боитесь, что вас уволят, беспокоитесь, что попадете в аварию. Все эти волнения парализуют, истощают. Если вы поймали себя на таких мыслях, глубоко вдохните и спросите себя, насколько вероятно, что худшее действительно произойдет. Вам помогут справиться с тревожностью прогулки на свежем воздухе и медитации.

Вы не завтракаете

Пища - это источник энергии для организма. Если вы пропустите завтрак, то будете утром вялой. Также к усталости приводит регулярное питание вредной пищей, включающей фастфуд.

Вы не можете сказать «нет»

Вам приходится все время идти наперекор своим желаниям, поскольку вы боитесь отказать, обидеть начальника или коллегу. Такой психологический дискомфорт тоже приведет в итоге к усталости.

У вас беспорядок на рабочем столе

Хаос на рабочем месте мешает вам сфокусироваться, ограничивая способность мозга обрабатывать информацию. Как ни странно, но бардак таким образом может привести к усталости.

Вы засыпаете с гаджетами

У многих есть плохая привычка не расставаться с любимыми игрушками даже в кровати. Яркий свет планшета, смартфона может нарушать естественный циркадный ритм вашего тела, подавляя выработку мелатонина, гормона, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования. В итоге вы просыпаетесь не отдохнувшим, а усталым.

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Ирина Гусакова