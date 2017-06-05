Что такое речевая готовность ребёнка к школе?

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, вместе с развитием ребенка. Чем богаче и правильнее речь ребенка, шире его возможности в познании действительности, активнее происходит его психическое развитие. К моменту поступления ребенка в школу, родителям нужно обратить внимание на развитие речи дошкольника. Готовность ребёнка к школьному обучению во многом определяется уровнем его речевого развития.

Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению ребенком родного языка, как средства общения. Перечислим их:

1. Звуковая сторона.

У вашего ребёнка должно быть четкое, правильное произношение всех звуков.

2. Сформированность фонематических процессов.

Это подразумевает:

Достаточно хорошо сформированные и развитые фонематические процессы:

умение различать звуки по звонкости-глухости (бочка – почка), твердости – мягкости (банка – белка), свистящие – шипящие (сок – шок), слова, отличающиеся одним звуком.

Навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова:

уметь выделять заданный звук из слова (есть такой звук или нет), выделять первый и последний звук в словах, определять место звука, а также их количество и последовательность звуков в слове.

Определять количество слогов в слове, ребенок должен уметь отбирать картинки с заданным количеством слогов.

3. Словарный запас должен соответствовать возрасту.

Словарь ребенка до 3500 слов. Ребенок должен уметь обобщать и классифицировать предметы по группам: не только времена года, овощи, фрукты, грибы, ягоды и т.д., но и головные уборы, ткани, посуда, транспорт, профессии, инструменты, комнатные растения, геометрические фигуры, школьные принадлежности, знать зимующих и перелетных птиц, как называются детеныши животных.

4. Иметь грамматически правильно оформленную речь.

Уметь пользоваться различными способами словоизменения и словообразования (стол – столик, ковер - коврик, варенье из вишни вишневое, сок из ананаса- ананасовый).

Уметь образовывать и использовать в речи имена существительные в единственном и множественном числе (ухо - уши, лист - листья много карандашей, пней лис).

Согласовывать имена существительные с именами прилагательными (коричневая юбка, коричневое пальто).

Правильно употреблять в речи относительные и притяжательные прилагательные (лисий хвост, медвежье ухо).

Уметь употреблять не только простые, но и сложные предлоги и т.д. (из-под стола, из-за дерева).

5. Связная речь.

Уметь связно, последовательно, а также четко и точно формулировать основную мысль высказывания. Использовать языковые средства, соответствующие виду высказывания.

Владеть навыком полного и краткого пересказа, составления описательного рассказа, рассказа по картине, по серии картин, из личного опыта.

Владеть нормами речевого этикета: использовать принятые нормы вежливого речевого обращения (обращаться в соответствии с возрастом собеседника, внимательно его слушать, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно).

6. Мелкая моторика.

Поскольку в школе ребенку предстоит овладеть новым, сложным для него видом деятельности – письменной речью, рука должна быть готова. Виртуозное нажимание кнопок на игровых приставках и игрушках в дошкольном детстве не подразумевает должного уровня развития мелких мышц руки, наличия необходимого тонуса.

Рекомендации и советы для родителей:

1. Общайтесь со своими детьми! Важно не количество, а качество общения. Задавайте такие вопросы, на которые нельзя отделаться односложными ответами. Отвлекитесь от своих бесконечных проблем, поговорите с малышом.

2. Убираясь в квартире, попросите ребенка найти не меньше 5 -10 слов (названий предметов), где первым был бы какой-то определенный звук. Только помните, что именно звук (не удивляйтесь, если на звук «А» ребенок назовет «огурец» - он прав!)

3. Возвращаясь домой из детского сада, на прогулке, попросите, чтобы малыш назвал предметы которые видит и составил с ними предложения с определенным количеством слов.

4. В магазине можно использовать время покупок для плодотворной работы по развитию словаря и звукобуквенного анализа: найти на полках новые или незнакомые фрукты–овощи, продукты с определенным количеством звуков или слогов; устроить соревнование – кто больше найдет таких слов.

5. Учите слушать и слышать! Пусть ребенок выполнит Ваше «секретное» поручение, повторит за вами скороговорку. Развивая слуховое внимание, попросите 1 минуту молчать, а затем спросите, что он услышал за это время, какие звуки, голоса.

6. Обязательно читайте вслух!

7. Лепите, рисуйте, раскрашивайте, собирайте бусы.

И помните о том, что любые совместные игры и действия, даже самые простые, полезны для ребенка, поскольку они развивают не только речь, но и высшие психические функции: внимание, мышление, память, восприятие. Но и они принесут пользу только тогда, когда выполняются без принуждения, в игровой форме, с положительным эмоциональным настроем. Если вы действительнохотите помочь своему ребенку, не забывайте, что ничего не делается по взмаху волшебной палочки, обязательно нужны терпение, время, положительный настрой и, конечно же, система.

Кузьменко Л.П., учитель-логопед

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Валентина Соломатина