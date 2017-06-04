Десять предметов, которые стоило бы преподавать в школе

Сегодня в государственных школах преподаются самые разнообразные учебные дисциплины - биология, физика, химия, алгебра, литература, иностранные языки и прочие - которые должны способствовать формированию гармоничной и образованной личности. Но некоторые ученые уверены, что список обязательных школьных предметов должен быть совсем другим.

1. Основы написания фантастических романов

Если спросить любого ученика начальной школы, то он скажет: сочинять собственные истории — весело. Множество ученых утверждают, что для лучшего развития образного мышления, детям стоило бы не только учить классическую литературу, но также учиться писать книги самим.

2. Прикладная механика (изобретательство)

В школах, как правило, учат абстрактную алгебру и геометрию, которая мало кому пригодится в жизни. Большинство детей считает эти предметы скучными, поскольку курс обучения предусматривает только голую теорию. Наверняка, больше людей бы начали увлекаться точными науками, если бы они учили их на практических примерах, изобретая при этом различные устройства. Может, в мире появился бы новый Леонардо да Винчи.

3. Кинопроизводство

В некоторых государственных школах существуют театральные кружки, посещение которых факультативное, а не обязательное. Но в таких кружках обычно учат исполнительскому мастерству. Учитывая, какими темпами в мире развивается киноиндустрия, стоило бы учить детей, как нужно снимать фильмы или сериалы. К примеру, стоит только представить, насколько бы больше снял гениальных фильмов Стивен Спилберг, если бы он получил соответствующее образование еще в школе.

4. Латынь

В современном мире очень важно знать не только свой родной язык. Латынь же является основой любого языка романской группы. Если получить хотя бы базовые знания латыни в школе, то потом будет намного проще выучить испанский, итальянский, португальский и французский языки.

5. Многоконфессиональное богословие

По окончанию государственной школы или колледжа, большинство молодых людей не имеет ни малейшего понятия о тонкостях трактования большинства основных религий мира. Чтобы не судить предвзято о верованиях других народностей, стоило бы ознакомиться с плюсами и минусами каждой из них.

6. История философии

Конечно, стоит быть реалистами и не полагаться на то, что дети смогут полностью осмыслить всю сложность и абстракцию философской науки. Но основы философии могли бы пригодиться в повседневной жизни: люди перестали бы мыслить слишком однобоко. Все знаменитые политики зачастую руководствовались в своей работе и принятии решений трудами таких гениев, как Сократ, Платон, Аристотель, Конфуций, Гаутама, Сунь Цзы и множества других.

7. Спорт

В всех школах есть уроки физкультуры, предназначенные для поддержания общей физической формы детей. Гораздо практичнее было бы, чтобы дети кроме бега и прыжков также узнавали основы и правила популярных видов спорта, таких как футбол или баскетбол.

8. Шахматы

Большинство людей имеют крайне смутное представление о том, как ходят разные фигуры в шахматах. Во всем мире есть только 1000 международных гроссмейстеров. При этом, абсолютно все ученые признают, что шахматы - отличный инструмент для развития ума. Профессиональные шахматисты почти всегда показывают более лучшие результаты в точных науках, а также гораздо более усидчивые и имеют более аналитическое мышление.

9. Музыка

Уроки музыки есть практически в любой школе, но знания, которые получают дети, очень обрывочные. К примеру, Бетховену может быть посвящен разве что абзац в учебнике, а большинство старшеклассников не знают вообще ничего о Рахманинове. Классическая музыка явно не была бы лишней в школьной программе.

10. Боевые искусства

В уроки физкультуры не лишним было бы включить основы преподавания боевых искусств, чтобы дети могли защитить себя от хулиганов. Также дети могли бы приобрести большую уверенность в своих силах, что помогло бы им в дальнейшей жизни.

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Евгения Примак