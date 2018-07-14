Муж-подкаблучник: хозяин, барин или слуга?

Одни мужчины стремятся главенствовать в семье, а других вполне устраивает находиться "под каблуком" у жены. В результате исследования психологи из Университета Стирлинга обнаружили, что стремление доминировать у представителей сильного пола связано с формой лица. Мужчины с узким черепом с большей вероятностью превращаются в подкаблучников.

Ученые демонстрировали добровольцам фотографии студентов. У всех на снимках было нейтральное выражение лица. Также перед фотографированием студентов просили ответить на вопросы анкеты, оценивающей их влияние на окружающих.

"Зрителей" попросили, в свою очередь, дать оценку склонности тех, кто был на снимках, к доминированию. Как выяснилось, существует связь между пропорциями лица и "доминантностью". Мужчины с более широкой формой черепа чаще оценивали себя как доминирующую личность. Такую же оценку давали им и испытуемые. Правда, к женщинам это не относилось.

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Результаты исследования его ведущий автор Виктория Милева изложила в своей статье, опубликованной в журнале "Личность и индивидуальные различия". Она предполагает, что одной из причин того, что широколицые мужчины пытаются доминировать в семейной жизни, является мнение о них окружающих. Те изначально воспринимают их как доминантных личностей, вот и приходится поддерживать "реноме".

"Одно из возможных объяснений того, почему соотношение высоты лица к ширине влияет на самовосприятие мужчин, заключается в отношении окружающих, — пишет исследовательница. — Согласно расхожему мнению, некоторые поведенческие качества, сигнализирующие о превосходстве, в частности, агрессивность, надежность и успешность, могут быть прочтены на лицах мужчин, однако результаты нашего исследования предполагают, что поступки этих лиц могут не соответствовать представлению о них".

Еще одна возможная причина, по которой мужчины с большим индексом соотношения ширины к высоте являются от природы склонными к доминированию, это повышенный уровень тестостерона.

Ранее проведенные исследования показали, что широколицые представители мужского пола по природе более агрессивны, но являются более привлекательными для краткосрочных отношений… А вот годится ли такой мужчина для брака или долгосрочных отношений, это еще большой вопрос.

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Многие женщины мечтают чувствовать себя с мужчиной "как за каменной стеной". Но "настоящие мужчины", как правило, требовательны. Они обожают "все решать сами" и показывать, "кто хозяин в доме". В результате они стремятся распоряжаться семейным бюджетом, жестко контролировать спутницу жизни и единолично устанавливать порядки в семье… Если супругу устраивает такое подчиненное положение, то она может быть вполне счастлива с таким спутником. Но если жена хочет самостоятельности, то жизнь с таким маскулинным партнером может оказаться для нее некомфортной и даже драматичной. Скорее, ее устроит жизнь с инфантильным мужчиной, который без нее не будет ничего решать и не станет предпринимать никаких серьезных действий. Правда, в этом случае обо всем придется заботиться самой. Но, с другой стороны, если мужчина-"тряпка" попадет в хорошие руки, то можно сделать его вполне пригодным к семейной жизни и даже научить зарабатывать деньги. Правда, в сложной ситуации надеяться на поддержку "подкаблучника" не стоит.

Впрочем, справедливости ради надо заметить, что иногда "подкаблучниками" становятся и довольно самостоятельные представители сильного пола. Мужчина, занимающий руководящую должность, перед которым трепещут подчиненные, может дома беспрекословно повиноваться жене… Это объясняется просто: ему не хочется вникать в домашние и семейные проблемы, он считает, что работа — это его епархия, а дом — епархия жены… Проще дома делать все, как хочет супруга, а не бунтовать.

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В общем, если вы пока еще не очень хорошо знаете человека, обратите внимание хотя бы на черты внешности. Хотите во всем подчиняться мужу — вам подойдет мужчина с широким лицом. Мечтаете быть главой семьи — пробуйте строить отношения с узколицыми. Конечно, нет стопроцентной гарантии, что потенциальный партнер окажется именно таким, как вы хотите, но хоть какой-то ориентир…

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Дарья Любимская