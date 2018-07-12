Опасно! Высокая зарплата мужа может разрушить ваш брак!

Большинство женщин мечтают выйти замуж за состоятельных мужчин. До последнего времени низкий доход представителей сильного пола считался одной из основных причин разводов. Однако совсем недавно психолог Анна Эдельштейн обнаружила, что и высокие заработки мужей являются довольно существенным фактором риска для брака. Почему же так происходит?

Как ни странно, говорит Анна Эдельштейн, астрономические суммы мужских зарплат и доходов вовсе не способствуют укреплению брака, а скорее, напротив, разрушают семью. Самой эволюцией мужчине была определена роль добытчика. Казалось бы, если он справляется с этой ролью, обеспечивает семью, то чего еще желать? Однако все не так однозначно.

В старину способность прокормить жену и детей была практически обязательным условием для брака. И разводов практически не было… Однако далеко не всем мужчинам приходилось работать в поте лица своего, чтобы зарабатывать приличные деньги. В богатых семьях деньги и имущество передавались по наследству, главе семьи часто не надо было работать в обычном понимании этого слова, следовало лишь контролировать труд других людей… Во всяком случае, у него оставалось достаточно времени на общение с семьей.

В наше время все изменилось. Бизнес или построение карьеры, гарантирующей приличный доход, требуют приложения массы усилий. Помимо нехватки личного времени, мужчина постоянно испытывает физические и эмоциональные перегрузки. Это сводит к минимуму время, проводимое с семьей, мужчина все чаще допоздна засиживается в офисе, не помогает по дому, отказывается от походов в гости, театр, поездок на дачу, и даже в отпуск домочадцы могут отправляться без него… Нередко сходит на нет и сексуальная жизнь, так как у мужчины просто не остается на нее сил…

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Постепенно муж и жена начинают жить каждый своей жизнью. Жена со временем начинает понимать, что муж в сущности чужой для нее человек, который не слишком дорожит отношениями, "откупаясь" деньгами. Уже одно это может привести к разводу. В некоторых случаях женщина заводит любовника, который не столь обеспечен, но у которого есть на нее время. Она может уйти и к нему, поскольку он проявляет к ней внимания больше, чем муж.

Есть и другая сторона медали. Мужчина, у которого появляются свободные деньги, может начать "смотреть на сторону". Он нередко полагает, что имеет право "расслабиться" после тяжелой работы. У него может возникнуть роман с сотрудницей, секретаршей и так далее. Некоторые "расслабляются" в сауне с "девочками", снимают проституток и даже заводят вторую семью. Часто они имеют молодых и красивых любовниц только потому, что так принято в их кругу. При этом жена остается "родным человеком" и "матерью его детей", но ей-то от этого не легче… Поэтому, узнав об интрижках мужа, она может подать на развод. Порой на развод подает мужчина, считая, что они с женой отдалились друг от друга, нет взаимопонимания, да и жена уже в возрасте, не следит за собой, не то что "понимающая" и холеная коллега или молоденькая любовница-модель, у которой ноги растут "от ушей"…

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Интересно, что в семьях, где жена зарабатывает больше мужа, разводов меньше. Может быть, потому, что женщины все же более трепетно относятся к семейным ценностям и реже изменяют.

Выходит, лучше не требовать от мужчины больших заработков? Это вам решать, но принять некоторые меры, способные предотвратить развод в такой ситуации, не помешает.

Если муж в погоне за деньгами и карьерой стал реже бывать дома, уделять вам меньше внимания, попробуйте с ним поговорить. Выясните, насколько важна для него работа. Если она не приносит особого удовлетворения, только стрессы, может быть, следует обсудить альтернативные варианты — смену работы, снижение нагрузки, пусть даже в ущерб доходам…

Интересуйтесь работой мужа, задавайте вопросы, сочувствуйте, давайте советы… Пусть он почувствует, что вы с ним "заодно", что вы можете разделить его интересы и проблемы.

Не давите на мужа, требуя, чтобы он занялся семейными делами в ущерб работе. Это только усугубит его стресс и может привести к непредсказуемым результатам. Лучше обсудите с ним, сколько времени он готов проводить с семьей и что готов делать, за исключением, разумеется, функции "добытчика".

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Постарайтесь стать помощницей для мужа. Например, в каких-то ситуациях вы можете взять на себя функции его личного секретаря, вести переговоры от его имени, создавать условия для успешной деятельности и т. п. Но при этом старайтесь не мешать ему. Все это сделает вас неотъемлемой частью его жизни и поможет вам оставаться близкими людьми.

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Дарья Любимская