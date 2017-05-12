Замуж с ребенком

Каждая женщина, хочет быть счастливой и любимой. Но порой получается так, что по воле обстоятельств ты не просто женщина, ты – мама. И папа твоего малыша или малышки, по каким-либо обстоятельствам, не является твоим мужем. Таким образом, естественная потребность любой женщины быть любимой неудовлетворенна.

Хочет ли женщина, у которой есть ребенок, но нет мужа замуж? Конечно! Тогда почему не всегда выходит замуж? Потому что видит массу препятствий для своего счастья.

Какие это препятствия и объективны ли они? Об этом и пойдет речь.

Одним из препятствий такие мамы почитают своего малыша. Если уж родному папе не нужен был малыш, то чужому дяде и подавно, или как еще говорят: «кому я нужна с ребенком?».

Объективная ли это причина? Нет. На свете много одиноких мам, которые перестали быть одинокими, а стали счастливыми замужними женщинами, и их малыши получили папу, который всегда рядом, а не приходит на выходные. Это препятствие, которое те женщины, которые вышли замуж с ребенком просто не видят, и потому для них его не существует. Кроме того, думая, кому нужен чужой ребенок, женщина забывает, что жениться мужчина будет на ней, а не на ее ребенке, и если он любит ее, то он принимает ее такой какая она есть, и то что она мама, в его глазах может быть достоинством, а не недостатком, как полагает женщина. Таким образом, данное препятствие целиком и полностью надуманное, и существует оно в вашей жизни только потому, что оно существует в вашей голове, если вы уберете препятствие из головы, и из жизни оно уйдет автоматически.

Другой причиной не выходить замуж одинокой маме становится ее материнство. Она говорит себе и окружающим: ну я же теперь мама, я должна жить для ребенка, а для себя пожила уже. Чаще всего такая мама кривит душой и по ночам плачет в подушку, ругает судьбу и мужчин на все корки.

Действительно ли так уж необходимо забывать о себе, когда ты одинокая мама? Совершенно не обязательно и даже вредно. Почему необязательно и почему вредно?

Необязательно забывать о себе, потому что материнство не занимает 24 часа в сутки в жизни женщины. Другое дело, что если задаться целью, то можно посвящать материнству и все время, которое есть, а если вдруг осталось свободное время, то занять его работой или еще чем-то, только не посвящать себе любимой. Ведь так страшно остановиться и задуматься о собственной жизни, и понять, что что-то в моей жизни не так, чего-то мне не хватает.

Почему вредно забывать о себе и отказываться от личного счастья в пользу материнства? Потому что, если у вас дочка, то она будет видеть все время маму одну, и в будущем это будет ее модель семьи, и неосознанно она будет ее повторять. Кроме того, ваша девочка не будет видеть в вас счастливую женщину и не будет знать, кто такая счастливая женщина. Как следствие, она сама в будущем не сможет стать счастливой женщиной, так как она просто не будет знать, что это возможно. Так же у девочки будет складываться негативное мнение о мужчинах: они какие-то не такие, раз моя мама одна. Хотите вы всего этого для вашей маленькой дочки? Вероятнее всего нет.

Если у вас сын, то ему просто необходимо мужское воспитание, так как именно с папы, или того кого ваш мальчик будет считать папой, он будет брать модель мужского поведения, и если в его ближайшем окружении не будет мужчины, то как ваш сын научится им быть?

Какие еще могут быть последствия у того, что женщина отказалась от личной жизни, чтобы быть хорошей матерью? Рано или поздно дети вырастают, вырастет и ваш ребенок и захочет жить собственной жизнью. А дадите ли вы ему такую возможность? Статистика говорит о том, что одинокой маме гораздо сложнее понять, что ее ребенок вырос и готов к самостоятельной жизни. Она вложила в ребенка всю себя, и когда ребенок вырастет, она просто не понимает, зачем ему самостоятельность, разве ему плохо со мной?

Третья причина, почему одинокая мама остается таковой, это нежелание ребенка, чтобы мама выходила замуж. Ваш ребенок вас ревнует и боится, что ему не будет уделяться достаточно внимания. Это происходит от того, что ваш малыш не уверен в вашей любви к нему, может быть ему не хватило внимания в самом раннем детстве, когда оно ему было особенно нужно. В этом случае надо просто объяснить ребенку, что вы его очень любите, и что дороже него у вас никого нет и никогда не будет. Если не получается объяснить самой, то обратитесь к специалисту, так как эта нехватка любви и внимания у вашего малыша пройдет через всю его жизнь, и будет мешать ему жить и радоваться жизни.

Когда малыш знает, что он любим и необходим, то он будет только рад, вашему замужеству, так как благодаря этому его мама будет еще чаще улыбаться ему и будет вся буквально светиться от радости. Наши дети понимают намного больше, чем нам кажется, и если мама грустит, то ребенок это понимает, даже если мама ему улыбается. Помните, ваш ребенок любит вас и хочет, чтобы вы были счастливы.

Дорогие мамы, не забывайте о себе, устраивайте свою личную жизнь и помните:

Счастливая мама – счастливый малыш!

Автор: Наталья Воробьева

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Александра Дроздова