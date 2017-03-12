Энергия пары

Чтобы построить счастливые отношения, нужно в первую очередь разобраться в том, чем мужская энергия отличается от женской. А потом уже работать над их объединением. Есть шутка: люди, прожившие вместе долгие годы, становятся настолько похожими друг на друга, что можно диагностировать одного из них и лечить обоих, поскольку проблемы со здоровьем у них тоже одни и те же.

Действительно, когда люди влюбляются, между ними образуется общее энергетическое поле, так называемая энергия пары, внутри которой двое объединяются в единое целое. Чем глубже идет взаимодействие между мужчиной и женщиной и чем сильнее развивается любовь между ними, тем мощнее сила пары и результаты, которых она достигает в жизни.

Как формируется энергия пары.

На тонком плане единение двоих влюбленных в паре выглядит следующим образом: оба находятся внутри светящегося шара и соединены между собой многочисленными лучами света. Чем сильнее чувства, тем ярче светится поле. Прилив любви, восторга или нежности по отношению к партнеру проявляется вспышкой, сиянием. Негативные чувства окрашивают шар в темные тона. К примеру, обида, попадая внутрь, гасит сияние чистых энергий и обволакивает шар чернотой. Энергия ненависти, ярости ударяет в шар как молния, от ее удара шар раскалывается, и пару разносит в разные стороны. Сомнения в партнере выглядят как червячок, поедающий любовь изнутри. Любые негативные чувства, попадая внутрь пары, разрушают ее единое поле. А любые положительные переживания наполняют энергию пары светом, укрепляя связь между партнерами.

Объединение влюбленных можно рассматривать по семи основным чакрам, каждая из которых соотносится с определенным аспектом жизни пары: первая — с материальностью и деньгами, вторая — с сексуальностью и творчеством, третья — с состоянием «здесь и сейчас», четвертая — с душевной любовью, пятая — с общением и пониманием, шестая — с представлением об идеальном партнере, седьмая — с объединением на уровне духа. Если взаимодействие идет по всем чакрам, то пара замкнута и ее энергия обладает силой, которая наполняет обоих. В действительности чаще всего мы наблюдаем, что двое, хоть и живут вместе, в пару не объединяются. Например, девушку материально поддерживают родители, ежедневное общение (связь по горловой чакре) происходит в большей степени с подругой или с коллегой, в душе она мечтает о каком-то идеальном мужчине, а всю сердечную любовь направляет на ребенка. С мужчиной ее связывает в лучшем случае секс, и отношения с ним удерживаются на одной лишь второй чакре. А если нет и секса, то они живут как соседи, и энергии пары у них как таковой не существует.

Мужская и женская энергия в паре.

Единое поле возникает само собой в период взаимной влюбленности и поддерживается дальше при условии партнерства. Сила пары развивается, когда оба вкладываются и поддерживают себя и партнера. Принципиальным здесь является то, что каждый вносит вклад сообразно своей природе: мужчина — по-мужски, женщина — по-женски. Если, например, женщина начинает развивать в себе мужские энергии и проявлять себя как мужчина, то она, живя одна, возможно, не почувствует в этом ничего плохого. Однако если она действует так находясь в паре, то ее мужчине не остается ничего другого, кроме как вести себя по-женски. Так же и мужчина. Пребывая в одиночестве, он может быть мягким и чувствительным, но в паре ему необходимо будет проявлять мужские энергии, например решимость, умение быстро реагировать, принимать на себя ответственность. В противном случае все эти качества будет вынуждена проявлять его вторая половина.

В целом в паре мужчина отвечает за материальность, женщина — за мир чувств и атмосферу отношений. Соответственно материальная чакра у мужчины дающая, у женщины берущая, а сердечная у женщины дающая, у мужчины берущая. Это закон природы, и его нужно понимать.

Женская энергия. Мир чувств.

Сердце женщины — это бесконечное пространство любви, в котором есть место всем, кого она пожелает туда впустить. Женщине с развитой сердечной чакрой любить легко. Для этого ей не приходится прилагать усилий, уговаривать себя и тем более заставлять. Когда женщина говорит, что она бы и рада любить, но некого, это означает, что сердечная чакра у нее не раскрыта. В наши дни женщина, которая любит и счастлива в своей любви, редкость. У большинства сердечная чакра перекрыта, поэтому любить им тяжело. Кому-то никак не встречается подходящий объект любви, кто-то, едва вступив в любовные отношения, разочаровывается и вместо радости любви испытывает грусть и обиду, в результате чего любовь становится настоящим страданием. В действительности мешают ощутить любовь не встречающиеся люди, а блоки на сердечной чакре у самой женщины.

Современные девушки легко допускают к своему телу, однако панически боятся впустить кого-либо в свое сердце. Они боятся любить, потому что боятся ошибиться, обмануться, прогадать, остаться ни с чем, выглядеть полной дурой, потерять время зря и еще много чего. Поэтому теплых, сердечных отношений не складывается. Страх закрывает собой все и не дает возникнуть даже влюбленности, не то что большому чувству. Часто для того, чтобы начать любить мужчину, девушки ждут, что первый шаг сделает он: предложит пожениться, разведется с предыдущей супругой, купит квартиру и предпримет что-то еще, подтверждающее его намерения. Тогда, говорят они, можно будет уже и любить, ничего не боясь. Многие так и живут в ожидании. Мужчина не двигается, потому что не чувствует от женщины любви, а женщина не любит, потому что боится. Возникает замкнутый круг.

Идет ли от женщины любовь, мужчина может понять не только сердцем, но и умом — анализируя события своей жизни. Если вы оглянетесь вокруг, то заметите, что мужчины неизменно выбирают женщин, которые их зажигают, вдохновляют, рядом с которыми им хочется действовать, к чему-то стремиться, чего-то достигать. И вам, конечно же, хорошо известно, каким энергичным, безудержным и предприимчивым бывает мужчина в самом начале романтических отношений, когда любовь между людьми только-только зародилась. Желание действовать — главный признак того, что в мужчину направлена женская любовь. Для мужчины пребывать в любви означает быть в действии.

По большому счету, любовь женщины нужна мужчине именно для того, чтобы иметь силы действовать и двигаться вперед. Это происходит автоматически, само собой. Энергия любви вызывает в мужчине прилив сил и естественное желание действовать. Любовь для мужчины — жизненная сила, при помощи которой он творит материальность.

Мужчина, которого любят, очень деятелен: у него есть желание и силы двигаться, ему приходят возможности, у него идет явный подъем в делах. И наоборот, мужчина, которого невозможно сдвинуть с места, оторвать от телевизора или вытащить из дома, — это мужчина без сил, не получающий нужную «дозу» любви.

Мужская энергия. Материальность.

Каждому мужчине возможность творить дана от природы, но не каждый может ею пользоваться. Основные блоки на материальной чакре у мужчины связаны с энергией страха. Задача мужчины — понимать свои страхи, освобождаться от них и действовать несмотря ни на что. Реализовывать себя в материальности, уметь зарабатывать деньги нужно самому мужчине. Ни для кого не секрет, что мужчина чувствует себя хорошо лишь тогда, когда он реализован, востребован, способен зарабатывать и обеспечивать себя и свою семью.

Для женщины главным становится умение принимать то, что создает для нее партнер. Женщина и сама при этом может зарабатывать, однако первенство в обеспечении семьи лучше предоставить мужчине. Хотя девушкам кажется, что они двумя руками за то, чтобы мужчина зарабатывал и обеспечивал их, на деле их внутренние установки чаще всего настроены на обратное. Вот самые распространенные модели, которые этому мешают:

• я сама заработаю, не хочу ни от кого зависеть;

• я хочу быть лучше мужчины, не могу допустить, чтобы он казался лучше меня (умнее, способнее, удачливее и т.д.);

• быть на иждивении у мужчины стыдно, надо самой напрягаться и зарабатывать;

• я хочу контролировать мужчину, чтобы он зависел от меня.

Все эти модели приводят к тому, что мужчина в такой паре либо не может заработать, либо зарабатывает, но не направляет денег в пару.

В паре взаимодействие партнеров по первой чакре заключается в том, что материальность становится общей. Если пара замкнута по первой чакре, то это единение выражается в двух основных аспектах: наибольшую часть зарабатываемых средств мужчина вкладывает в свою пару (а не помогает родственникам или знакомым), а женщина, в свою очередь, получает наибольшую часть средств через своего мужчину (а не берет деньги у родителей или других мужчин и не вынуждена зарабатывать сама). Если это не так, значит, перетекание энергий на уровне первой чакры в паре блокировано и каждый из партнеров решает вопрос материальности самостоятельно, вне пары.

Партнерство означает равноценный обмен энергиями. Речь не идет о равенстве полов, поскольку у мужчины и женщины от природы разные энергии, их нельзя сравнивать и невозможно уравнять. Каждый является главным в своей сфере, и бороться за первенство не имеет смысла. Вместо борьбы нужно приходить к взаимодействию, которое обогащает обоих. В этом случае оба выигрывают. Люди сами выбирают, чем станет их пара — полем для битвы, либо пространством для развития, любви и успеха.

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Валентина Соломатина