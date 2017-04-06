Так кому же тяжелее: мужу на работе или молодой матери дома?

Памятка для мужей, у которых жена «всего лишь сидит дома с ребенком, а не работает с утра до вечера, как он».

1) На работе вам не надо следить, чтобы ваш коллега не брал в рот колесико от машинки, не залезал на стул и не рисовал на обоях.

2) Вы можете быть уверены, что коллега поест аккуратно. А вам не придется убирать за ним суп, разлитый по полу. Кстати, он не будет делать вам в лицо пффффф, набрав этого супа в рот.

3) Если вы решите выйти вместе в обеденный перерыв, то коллега оденется самостоятельно, и вы не будете пыхтеть, пытаясь засунуть каждый пальчик в свой домик, вырывающиеся ноги в ботинки, а вертящуюся голову в шапку.

4) Если вы все же вышли, то на улице коллега вряд ли будет ложиться в новой одежде в лужу, чтобы доказать свою правоту, а вам не придется стирать все испачканное.

5) Если по стечению обстоятельств вы с коллегой отправились за покупками, он не будет умолять вас купить все, что попадется ему на глаза, обещая хорошо себя вести и есть кашу, а вам не надо будет придумывать 1 000 000 разумных доводов, чтобы избежать покупки очередной безделушки.

6) Если коллега устанет, его не нужно нести на руках обратно в офис, хнычущего и размахивающего руками и ногами.

7) На работе вам не придется постоянно одергивать коллегу замечаниями вроде: Не ковыряй в носу! Не вытирай руки об себя! Не соси палец! А если и так, то в конце концов, у него же есть своя мама, пусть она за него и краснеет!

8) Наверняка рядом с вами нет коллеги, который частенько ни с того ни с сего начинает рыдать. А если и есть, то вы не обязаны его успокаивать, даже если знаете, что сам он не успокоится.

9) На работе нет такого понятия, как дневной сон. А если бы и был, то вы бы поспали сами, а не укладывали бы спать коллегу, качая его на руках, пока наконец его глазки сами собой не закроются.

10) Вам не надо убирать раскиданные по всему кабинету бумаги и канцтовары вашего коллеги.

11) Ваш коллега не будет отвечать "неть" на любое ваше предложение.

12) Вам не надо напоминать, чтобы он своевременно сходил в туалет. Но если даже предположить, что нечто произошло, ам не придется убирать последствия катастрофы.

13) На работе никто не будет от вас требовать, чтобы вы, помимо своей работы, еще убрали бы офис и приготовили на всех завтрак и обед.

14) И еще: работа, это такое место, из которого можно уйти домой. Все-таки работа - это рай.

Если посмотреть, то женщина, имеющая малыша от 0 до 5 лет, работает вообще в суточном режиме и без выходных. Единственный минус работы, пожалуй, в том, что коллеге вряд ли придет в голову мысль забраться к вам на колени, проникновенно заглянуть в глаза и с нежностью сказать: "Ты моя самая-самая любимая!"

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Александра Дроздова