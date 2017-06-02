Как не испортить отношения с мужем после родов?

Нередки случаи, когда с появлением ребенка отношения между супругами начинают портиться. Рождение ребенка – настоящие испытание пары на прочность.

Многие «всезнающие советчицы» начинают поучать молодую мамочку, мол, у той всегда уставший вид, она не следит за собой, зациклилась только на ребенке. Конечно, мужчине стало скучно с такой женой-клушей!

Спорить никто не станет, все должно быть в меру, и о себе забывать нельзя никогда. Но в таком случае возникает вопрос: не слишком ли много общество хочет от женщины? Она стала мамой, она чисто физиологически должна находиться постоянно возле ребенка, она хочет и должна о нем заботиться, поэтому, возможно, лишилась прежнего лоска. Ей не хватает времени читать художественную литературу, потому что важнее узнать, почему у нее застаивается молоко или почему у ребенка постоянно болит животик.

Сегодня уже никого не удивишь тем, что женщина с трехмесячным ребенком на руках такая же стройная, как и до беременности. Восхищение вызывают мамочки, которые гуляют с коляской на каблуках и при полном марафете. А если женщина сразу после рождения малыша вышла на работу – так это вообще супервумэн!

Женщине нельзя расхолаживаться – это неоспоримый факт. И планка общепринятого поведения очень высока. Кроме того, молодой маме нужно еще и обеспечить должный микроклимат в своей семье. Определенно можно сказать одно – ваши отношения с мужем изменятся в любом случае. Но только женщине решать, станут они хуже, либо выдут на принципиально новый уровень.

Преодолеваем подводные камни

Молодые отцы не сразу понимают ту степень ответственности, которая обрушивается на них с появлением первенца. Точнее понимают, но очень ее боятся. Мужчины склонны к рассуждениям на тему «все, конец моей прежней, беззаботной жизни!». Это может вогнать мужчину в депрессию. Что может сделать женщина? Просто скажите, что ребенок – ваше совместное счастье, и вы оба будете нести за него ответственность.

Некоторые отцы, которые поначалу мало проводят времени с ребенком, и это является причиной конфликтов между супругами, часто просто чувствуют себя уставшими. Да, это не он 9 месяцев ходил беременным, мучился токсикозом, пережил тяжелые роды, кормит молоком каждые три часа. Но, возможно, он делал ремонт в детской комнате, налаживал быт, не высыпался. Постарайтесь вывести мужа на разговор и выслушайте. Однако не предъявляйте претензий и не высказывайте своих жалоб в ответ. Покажите, что вы слышите его и дайте ему возможность отдохнуть и побыть слабым.

Большинство мужчин искренне не понимает, что можно делать с новорожденным. Вот когда он подрастет, его можно будет взять за ручку, пойти на прогулку и поговорить о чем-то – тогда да, это интересно. А пока этот комочек, хоть и невероятно любим, но не вызывает желания постоянно возиться с ним. Женщины искренне не понимаю, как можно быть настолько бесчувственным!? Мужья замыкаются в себе, а жены, пытаясь наладить с ними контакт, наоборот нажимают на больные места, предлагая, как можно больше времени проводить с малышом.

Что можно сделать? Не требовать от мужчины того, чего он в эмоциональном плане дать пока не может. Со временем и у него проснется родительский инстинкт. Но и полностью отстранять мужа от ухода за новорожденным – большая ошибка. Старайтесь поровну распределять обязанности, не бойтесь доверять малыша папе, приветствуйте его инициативу помочь вам. Вообще, слово совместно должно стать ключевым в ваших отношениях. Как бы вам не было страшно, что муж не справится с малышом или что-то сделает не так – не поддавайтесь искушению взвалить все на себя. В конечном итоге вашей жертвы никто не оценит, а вы только обозлитесь еще больше, что супруг вам совсем не помогает.

Мужчины часто говорят о том, что с рождением ребенка стали чувствовать себя лишними в паре мама-малыш. В свете того, что временно круг интересов молодой мамы ограничен, а муж не хочет постоянно говорить на темы, касающиеся исключительно детей, между супругами возникает отчуждение. В этой ситуации старайтесь разговаривать с мужем не только о ребенке, но и на другие темы: новый магазин, друзья, погода, да что угодно. Всегда интересуйтесь его делами.

Что касается темы сексуальных отношений, которые часто после рождения ребенка претерпевают серьезные изменения, то здесь все просто. Если после родов вы чувствуете физический дискомфорт и из-за неприятных ощущений просто не можете исполнять свой супружеский долг – мужу придется подождать. Хотя и в этой ситуации при вашем желании можно найти выход.

Если же вы просто неимоверно устали и вам не до секса, а муж настойчиво его требует – придется уступить вам. Вы сами будете кусать локти, если узнаете, что из-за ваших регулярных «не хочу, устала» муж заведет любовницу. То же самое касается и вашего внешнего вида. Запускать себя противопоказано для сохранения между супругами гармоничных отношений.

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Евгения Примак