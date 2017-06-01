Муж не хочет ребенка: как его переубедить?

Сейчас много говорят о растущей «инфантилизации» мужчин. И одним из главных ее признаков называют весьма распространенное желание сильного пола отложить рождение ребенка на далекую перспективу. Даже если речь идет о вполне сложившихся отношениях, или об устоявшемся браке. Есть миллионы женщин, которые рожают, не оглядываясь на мнение мужа. Просто в этом случае нужно осознать, что странно требовать от мужа восторга по этому поводу. Разумеется, честно ответить на вопрос, почему он не приходит в восторг от перспективы отцовства, может только ваш, вполне конкретный мужчина. Все сугубо индивидуально. Вполне может оказаться, что ваш избранник, все-таки, мечтает стать папой, или он в принципе готов к этому, но не в ближайшем будущем. Есть еще чайлдфри, которые детей вообще не хотят: им это совсем не нужно. В последнем случае вам стоит решить, нужен ли вам такой спутник жизни в принципе. Со всеми остальными, даже очень «колеблющимися» мужчинами, можно договориться. Главное, делать это постепенно, не забывая поговорку «вода камень точит».

Если ваш избранник оперирует глобальными понятиями, такими как «экономический кризис», «нестабильная политическая обстановка», «плохая экология» и т.д., не стесняйтесь приводить такие же глобальные аргументы «за». Напомните, например, что «люди и в войну рожали, и справлялись». Что всем всегда чего-то не хватает: ни у кого никогда нет достаточно метров жилой площади, избытка денег на счету в банке, или, допустим, родственников, стремящихся помочь в уходе за младенцем. Но когда любящие люди вместе, все преодолимо: «Ведь самое главное – это наша любовь. На свете много женщин, которые просто не хотят рожать от своих мужей. Они видят в них одни недостатки. А я вот рада, что ты рядом, и хочу детей, похожих на тебя».

Если ваш избранник ссылается на финансовые проблемы, стоит вместе составить «бизнес-план». Вполне возможно, что именно с калькулятором в руке вы сможете убедить своего мужчину, что увеличение семейства вам вполне по карману. Напомните ему, что грудное вскармливание и самостоятельное приготовление прикорма существенно сэкономит бюджет, а VIP-коляска по заоблачной цене и прочие «гаджеты» для новорожденных вовсе не обязательны. Вполне можно обойтись эконом-вариантом, или тем приданым, что подарят вам друзья и родственники. А ведь есть еще множество сайтов, где мамочки будут рады поделиться с вами ставшими уже ненужными вещами. И это вовсе не унизительно. Но серьезные финансовые затруднения – плохие советчики, и возможно, оценив обстановку, вы сами решите дождаться более благоприятной ситуации.

Если ваш избранник заявляет, что он «еще слишком молод», или «уже слишком стар», сделайте вид, что относитесь к этому серьезно. И – постарайтесь ненавязчиво дать понять, что из него получится отличный папа именно благодаря возрастным характеристикам. Он молод? Прекрасно! Из него получится замечательный отец-друг, который сможет вместе с ребенком заниматься спортом, возиться, дурачиться и посвящать его в мир рок-музыки. Из зрелого мужчины получится замечательный отец-наставник, так что не забывайте хвалить его жизненный опыт, знания, и надежность. Но и в том, и другом случае постарайтесь почаще общаться с друзьями, которые уже воспитывают малышей. Когда мужчина видит, что все его друзья детства уже имеют наследников, он, волей-неволей, подхватывает синдром Теда Мосби из сериала «Как я встретил вашу маму», и решает, что ему также пора становиться папой.

Если ваш избранник постоянно «меняет показания», например, сегодня заявляет, что просто боится перемен, завтра признается, что всей душой ненавидит испачканные подгузники, а послезавтра рассказывает, как опасается, что вы «потеряете форму после родов», – здесь стоит насторожиться. Может быть, ваш мужчина по-настоящему не уверен, что именно вы – та женщина, вместе с которой он способен преодолеть неизбежные трудности, связанные с появлением ребенка на свет? Возможно, вы пока еще не проявили себя, как безусловно ответственный человек, готовый заботиться о маленьком беззащитном существе? Или, наоборот, вы в слишком живых красках расписали, как полностью посвятите себя материнству, и никакая работа, и никакие другие интересы с рождением ребенка более не заинтересуют вас? А может, вы слишком часто истерите, настаивая на своем, и мужчина опасается, что вместо одного капризного ребенка у него на руках окажутся сразу двое?

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Алевтина Мармеладова