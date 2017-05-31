Игры с крупами

Подходит для малышей с 9-10 месяцев.

Игры направлены на развитие тактильных ощущений и мелкой моторики детей, что помогает «разбудить» речевые зоны мозга.

1. Кашка для мишки

Дайте малышу ложку и две небьющиеся емкости (прекрасно подойдет детская пластмассовая посуда). В одну из них насыпьте немного крупы и покажите ребенку, как можно ложечкой пересыпать из одной посудины в другую. «Сварите» с малышом кашку для мишки и супчик для зайки. Эта игра поможет научить карапуза общаться с ложкой.

2. «Бассейн» для пальчиков

Для изготовления «бассейна» потребуется 5-литровая пластмассовая бутылка из-под минеральной воды (подойдет также любая другая емкость с прозрачными стенками, кроме стеклянной). Срежьте у бутылки верхнюю половину — вам потребуется нижняя часть. Для безопасности края среза обклейте скотчем или изолентой и наполните посуду любой крупой. В полученный «бассейн» спрячьте кубик. Покажите малышу другой кубик и попросите кроху отыскать такой же в «бассейне». Когда ребенок освоится с заданием, увеличьте количество «погруженных» предметов. Это могут быть шарики от пинг-понга, крышки от банок или чайные ложки.

3. Бусы для бабушки

Потребуется приблизительно 200 г макарон с крупным просветом и длинный шнурок. Задача ясна: нанизать макаронины на шнурок. Конечно, для выхода в свет такая бижутерия не подойдет, однако для домашнего праздника вполне сгодится.

4. Домашний террариум (или зоопарк)

Нужна коробка средних размеров, обклеенная внутри самоклеящейся пленкой, с яркой картинкой, вместо песка — 5 кг манной крупы, маленькие игрушки-зверушки. Также можно использовать «травку», изготовленную из цветной бумаги, крупные ракушки и камушки.

5. Рисование на манке

Возьмите миску темного цвета или крышку от обувной коробки, на дно которой положите лист цветной бумаги, сверху насыпьте манку и покажите малышу, как можно «рисовать» пальчиком прямо на манке.

6. Портативная песочница

Для этого вам понадобится высокий контейнер (например, из ИКЕА) и 10 кг пшена, различные игрушки для песочницы — мельницы, ведерки, просеиватели, грабли и совочки.

7. Обед для свинки

Насыпьте в небольшую емкость фасоль, а рядом посадите свинку или любую другую зверушку. Попросите малыша накормить свинку, обращайте внимание крохи, что нужно брать по одной штучке.

Помните, что малыш должен играть не один, а в присутствии взрослого.

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Алевтина Мармеладова