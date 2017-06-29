Как говорить с ребенком, чтобы он понял с первого раза

Стоило сказать сыну: «Перед сном убирай игрушки», и он начал каждый вечер исправно складывать их в коробку? Да это настоящее чудо! Чаще бывает совсем не так: приходится много раз говорить одно и то же на все лады. Есть несколько причин, почему дети нас не понимают, и несколько способов говорить так, чтобы они прислушались к нам.

Причины непонимания

Дети считают себя бессмертными существами (что само по себе неплохо), и ни одному ребенку как-то не верится, что именно с ним может произойти несчастье. Отсюда — тот самый налет легкомысленности или пофигизма, на который мы так часто натыкаемся, особенно когда беседуем с подростками.

Дети вообще устроены иначе, чем взрослые. И из-за этой «инаковости» они действительно часто не понимают нас. Или понимают, но совсем не так, и видят совсем не то, что мы имели в виду. Бывало, скажешь дочке или сыну: «Убери в своей комнате», ребенок трудится, убирает и вроде старается, а в результате вы обнаруживаете все тот же хлам и мусор, только переставленные в другом порядке. С вашей точки зрения, это безобразие. С детской — полный порядок, потому что ценные (красивые!) и нужные вещи глупо засовывать куда подальше.

То же самое происходит, когда мы о чем-то предупреждаем, или о чем-то просим, или в чем-то пытаемся убедить детей. Детское мышление конкретно и практично. До высоких абстрактных истин оно дорастает к средним, а чаще — к старшим классам. Потому общие рассуждения, как правило, не задевают их. А нотации и назидания вообще вызывают зевоту.

Кстати, о поддакивании. Родителей это раздражает: кивает детка головой, соглашается, вроде все понял, а потом выясняется, что не понял ни-че-го. Но обижаться не стоит. Думается, что умные дети поддакивают нам из самых гуманных соображений: родители стараются — и так не хочется их огорчать.

Что же делать? Говорите с детьми на их языке, и они прекрасно поймут, от чего вы хотите их предостеречь.

Объясняйте наглядно и образно

Чтобы ребенок как следует запомнил что-либо, ему мало услышать. Он должен:

- увидеть;

- ощутить;

- воспринять через органы чувств и эмоционально (к слову сказать, наше подсознание работает так же, как для него родной язык — образы и чувства).

Итак, хотите, чтобы ребенок вас понял, по-настоящему понял, — создайте образ и задействуйте его органы чувств. Образ полезнее, чем долгие речи и слова, не только для маленьких детей, но и для подросших. Он прямым ходом идет в подсознание, а что туда попало — никогда не пропадет.

Играйте

Игра — лучший способ донести до ребенка нужные сведения. Причем так, чтобы они прочно закрепились в его памяти и в нужный момент «вынырнули» оттуда.

Пока ребенок маленький, все «уроки безопасности» должны проходить вот так —неназойливо, в игровой форме. Впрочем, и дети постарше усваивают важные понятия лучше, если ненавязчиво, «играючи» объяснять им. Почему? Потому что играть для детей так же естественно, как ходить и дышать.

Когда играете, любые советы воспринимаются совсем иначе, без внутреннего протеста, потому что они всегда кстати, потому что вы на равных, вы партнеры, вы соучастники и друзья.

Рассказывайте сказки

Один из лучших способов что-то донести до ребенка — рассказать сказки, где в такие ситуации попадают милые персонажи, которых ребенок, может быть, несознательно соотносит с собой.

Уроки между делом

Вспомните ненавистный предмет перед экзаменом и то, как быстро и благополучно вы его забыли, как только сдали. Тут то же самое. То, что надоело и из-под палки, — усваивается с трудом. Виноват тот самый внутренний протест!

Уроки безопасности тоже лучше всего проводить:

- неназойливо;

- вызывая любопытство и желание узнать;

- интересно — чем интереснее будут ваши уроки, тем больше гарантия, что ребенок усвоит их на «отлично».

Главный принцип обучения — учить так, чтоб ребенок захотел учиться

Посадить ребенка и прочитать ему лекцию — это возможно. Невозможно заставить его слушать это целый час. Если вы начали говорить, говорить, говорить и видите, что глаза он поднял к потолку, рукой подпер голову, голову склонил вбок, шевелит губами, дергает ногой или что-то рисует, — можете быть уверены, он уже давно не в этой комнате, не с вами.

Лекции можно читать, если вы:

- хороший оратор и обладаете даром убеждения;

- чувствуете неутихающий интерес ребенка.

Лекция даже взрослыми усваивается и откладывается в долгую память процентов на пять. Так что говорите четко, кратко и образно.

Покажите, как надо делать правильно

Если вы хотите дать ребенку расти и развиваться, вам придется научиться противостоять общественному мнению. Трафаретам, привычкам, правилам давней давности, мнению каких-то прохожих, которым до всего есть дело.

Легче согласиться с воплями из подворотни, а лучше — думать своей головой. Но думать придется или заранее, или о последствиях. Кстати, и ребенку тоже не помешает учиться сначала думать, а потом делать (лазить, прыгать, бегать, скакать.

Коварное «нет»

О коварстве «нельзя» многие родители уже знают. С «нет» и «не...» дело обстоит еще хуже. Ну не хочет наше подсознание его воспринимать!

Любой запрет наша психика встречает в штыки. И чтобы послушаться и прислушаться (а тем более усвоить), приходится сделать усилие, переступить через свое собственное «не хочу — не буду».

Вспомните, как вы сами злитесь на запреты в семье или на работе. А детям такое усилие сделать еще труднее (хотя бы потому, что они — народ свободолюбивый). Вот и получается: мы говорим «Нет! Нельзя!», а ребенок услышать нас не готов, у него «бананы в ушах». Мы говорим «не делай», а ему слышится «делай, и поскорее...».

С риторическими вопросами происходит почему-то то же самое: и детей, и даже ваше подсознание они скорее раздражают, потому что на них не требуется ответа. Особенно злятся подростки, когда из-под вашего вопроса выглядывает что-то ехидное и запретительное типа «Я тебе русским языком говорю: до каких пор... ?!».

Что из этого следует?

Старайтесь строить фразы так, чтоб обойтись без «не», «нет» и «нельзя».

Избегайте риторических вопросов (особенно когда у вас плохое настроение).

Будьте осторожно-тактичны со слегка ироничными намеками, это очень часто выглядит как вариант этакого изощренного подкалывания и тоже сердит, особенно подростков (они и так не уверены в себе).

А если вам все-таки приходится говорить «нет», подсластите пилюлю.

Итак, ваша речь должна быть положительна и конкретна, добра, но не иронична.

Повторяйте по-разному

Любая новая информация поступает в кратковременную память. Там она хранится примерно дня три, а потом или стирается, или переходит в память долговременную, то есть запомнится надолго.

Информация переходит в долговременную память:

- когда информация яркая, эмоциональная;

- когда человек повторяет ее, возвращается к ней. Этим он как будто говорит мозгу: мне пригодится, это важно, помни!

В идеале должно быть так: освоил новый материал, затем — повторять: через три дня, через неделю — через месяц. И повторение должно проходить разными способами: так интереснее и запоминающе! Об одном и том же — по-разному.

Последовательно, постепенно углубляя и возвращаясь к пройденному, надо говорить и о простых и о более сложных вещах. Ребенок растет, но правила не меняются. Они лишь дополняются и расширяются, появятся новые подпункты, новые повороты, но суть одна.

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Евгения Примак