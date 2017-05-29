Что делать, если ребенок принес в дом беспризорное животное

Однажды ваш ребенок, глядя на вас немного виноватыми глазами, с порога протянет вам грязное, пищащее создание. Как поступить в такой ситуации? Ведь с одной стороны — вы совсем не готовы к появлению нового жильца, а с другой — вас радует, что ребенок проявил сострадание к несчастному беспризорнику, и вам совсем не хочется останавливать его порыв.

Тут возможны два варианта. В первом — вы в принципе не против завести домашнего питомца. В этом случае первым делом хорошенько отмойте беспризорное животное, желательно специальным шампунем. Затем дайте ему препарат от глистов, который можно купить в зоомагазине, и как можно скорее покажите ветеринару, чтобы исключить у беспризорника опасные заболевания и сделать прививки. К уходу за беспризорным животным необходимо привлечь вашего ребенка, чтобы он с самого начала привыкал заботиться о вашем питомце.

Решив самые важные — медицинские — проблемы, отправляйтесь в книжный магазин за специальной литературой по уходу за питомцем или найдите в интернете. Изучив ее, объясните юному хозяину, как правильно ухаживать за щенком или котенком, как и чем его кормить. С самого начала обозначьте – все это ляжет на плечи того, кто принес беспризорное животное в дом — то есть на вашего ребенка. После — еще раз спросите, не передумал ли ребенок, не испугался ли трудностей и ответственности.

Первое время — чем младше ребенок, тем дольше — ухаживайте за животным вместе, постепенно доверяя большую часть забот сыну или дочке. Это даст вашему ребенку возможность почувствовать себя старше и ответственнее — ведь теперь у него есть друг, о котором он должен заботиться, который нуждается в его внимании, ласке и тепле.

Второй вариант развития событий — оставить беспризорное животное вы по каким-то причинам не можете. Как объяснить это ребенку? Спокойно расскажите, почему вы пока не можете оставить беспризорное животное дома. Например, у бабушки аллергия на шерсть. Дайте ребенку понять — вы и рады бы помочь беспризорному животному, но забота о близких не позволяет вам взять его в дом.

Идеальный вариант в этом случае — покормить и отмыть беспризорное животное, а потом попробовать пристроить его в хорошие руки или обратиться в специализированный приют для животных. Можно даже договориться с новыми хозяевами, чтобы сын или дочка могли навещать спасенного. И обязательно похвалите ребенка за то, что он пожалел беспомощное создание и решил ему помочь.

Просто так сказать ребенку, чтобы он отнес его на то же место, откуда и взял, нельзя. Такая реакция просто нарушит картину мира ребенка.

Общение с домашними животными необходимо детям!

Животное бегает, активно играет, забирая часть тревог и напряжения у детей. Возможность поговорить, пожаловаться, поласкаться с домашними животными необходима детям, особенно когда взрослые уделяют им мало внимания. Хомячок, кошка, черепашка или собака часто заменяют друга: им доверяют тайны, печали и радости. Если родители принимают щенка или котенка как нового члена семьи, то для ребенка он станет другом, если же животное существует как предмет интерьера, то и ребенок быстро научится равнодушию и жестокости по отношению к любому живому существу.

Есть и ещё одна очень важная задача, для решения которой нужно стараться всеми силами приблизить детей к живой природе (растения, животным) - воспитание доброты, человечности. Ребенок должен жалеть живое существо, если ему больно. Надо научить малыша любить, уважать все живое: цветок, птицу, щенка и лягушку, защищать их. Как же передать все это детям? Прежде всего, вы сами должны научиться любить животных. Малыш внимательно следит за тем, как взрослые относятся к ним, и в дальнейшем будут поступать так же.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова