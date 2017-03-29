Психология цвета в детской комнате

Все родители хотят, чтобы детство их малыша было светлым и радостным. Поэтому его комнату оформляют как можно ярче, и используют в ней все цвета радуги. А вот о психологических свойствах цвета мамы и папы задумываются не всегда.

Белый.

Несет надежду, энергию и мощь преобразования. Благотворно влияет на замкнутых и скованных детей; их самооценка повышается. Лучше использовать в сочетании с другими цветами.

Желтый.

Влияет на интеллектуальное развитие, стимулирует развитие интуиции и сообразительности. Способствует концентрации внимания, поднимает настроение, увеличивает скорость восприятия, остроту зрения. Этот цвет противопоказан лишь в случаях, если ребенок слишком возбудим.

Зеленый.

Вызывает чувство свежести, успокаивает, снижает слуховую чувствительность, способствует большей сосредоточенности и концентрации. В зеленом цвете можно оформить учебную зону.

Голубой.

Способствует тихому отдыху и сну, снижает кровяное давление. Голубые тона производят впечатления легкости, воздушности, чистоты.

Синий.

В избытке может угнетать нервную систему – используйте его точечно.

Красный.

Возбуждающе действует на нервную систему, повышает давление. При длительном воздействии негативно влияет на детскую психику; интерьер с преобладанием красного может вызвать головные боли и ночные кошмары. Дети, живущие в такой комнате, чаще ссорятся. Для малоактивных малышей можно использовать больше красного цвета.

Оранжевый.

Вызывает радость. Возбуждает, но может быстро утомить. Оранжевый цвет оказывает активизирующее влияние на замкнутых детей, помогает освободиться от страхов. Стимулирует развитие творческих способностей.

Фиолетовый.

Активно воздействует на сердечно-сосудистую систему и легкие. Может вызывать чувство холода, печали, депрессии. В детской комнате фиолетового цвета не должно быть много.

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Валентина Соломатина