Влияние игрушек на формирование личности ребенка

Игрушка – это инструмент психологического, эмоционального и физического развития ребенка. Она помогает ребенку подготовиться ко взрослой жизни через игровую деятельность. В процессе игры активно развивается воображение, память, мышление, коммуникабельность, усидчивость, оттачивается речевая функция, моторика, способность концентрации внимания и многое другое.

Нельзя недооценивать влияние игрушек на формирование личности ребенка.

Если родители воспринимают окружающий мир враждебным, опасным, то и их дети будут так же его воспринимать, они будут видеть то же, что и их родители, но по-детски. Посмотрите, какую часть игрушек у вашего ребенка составляют автоматы, пистолеты, пушки, ножи, мечи и так далее. Если их количество переваливает за 30%, то необходимо понимать, что вы готовите бойца, формируете в своем ребенке негативное мировосприятие, идею о том, что агрессия и нападение вот главные атрибуты современного взрослого человека. С детских лет через такие игрушки вы внушаете ему, что надо стрелять, защищаться, нападать, что надо кого-то убивать. Грубо, но так и есть. Причем, оружие есть не только у мальчиков, но и у девочек, хотя конечно реже. Часто родители недооценивают влияние таких игрушек на формирование личности ребенка.

Как научить ребенка быть дружелюбным?

Только через себя. Если вы большую часть времени испытываете негативные эмоции, такие как: агрессия, чувство одиночества, комплексы неполноценности, обиду, претензии, тогда ваши дети будут испытывать то же самое. Вы можете тысячу раз сказать своему малышу: «Андрей, надо быть дружелюбным», но если вы не такие, то он никогда не будет дружелюбным, потому что вы недружелюбны, а он ваш ребенок.

Необходимо научить ребенка ценить себя, своих близких и друзей. Он научится этому при одном условии - если вы сами этому следуете. Необходимо показывать, как вы любите своих родителей, как безвозмездно дарите им свое внимание, не рассчитывая при этом получить что-то материальное. Если родители часто общаются с кем-то и берут своего малыша с собой когда идут в гости, то и он впитает это как правило жизни. «Друзья, это для меня, потому что это было для родителей и я это видел, и я это слышал». Учите своего ребенка любить вас не за игрушки, а за то, что вы рядом, что именно вы его родители.

Дружелюбие, позитивное мировосприятие, любовь, заботу можно развить при помощи игрушек. Желательно покупать своему малышу яркие, интересные, позитивные игрушки. Иногда ребенок выбирает в магазине на ваш взгляд темноватую, возможно даже некрасивую игрушку и говорит: «Эту хочу». Ваша задача не сказать сразу: «Нет», а понять чем могла привлечь его игрушка. Возможно это глаза игрушки или текстура, либо общий фон игрушки. Такую игрушку стоит купить, обязательно предложить дать ей имя (если это мягкая игрушка, либо кукла) и уже дома попробовать поговорить о том, какая она - эта игрушка. Предложить на выбор следующие характеристики игрушки: добрая, злая, сердитая, упрямая, красивая, вежливая, послушная и так далее. Эта игра позволит ребенку развить навыки общения и воображение, ведь чтобы определить какими свойствами обладает новая игрушка необходимо задуматься и увидеть ее не только внешнюю сторону, но и внутреннюю.

Возможно, на каком-то этапе эта игрушка будет лучшим другом для вашего ребенка. Он возьмет игрушку в детский сад, на прогулку, пойдет с ней к врачу, будет говорить с ней так ласково, как говорит с ним его мама. Он знает, что есть тот, кто не обидит, кто не уйдет, кто никогда не скажет: «Иди в угол, ты наказан». Посмотрите, как ребенок играет с игрушкой, и вы увидите свои взаимоотношения с ребенком, где малыш играет вашу роль (родитель), а игрушка это он (ребенок). Это позволит вам взглянуть со стороны на ваши взаимоотношения с ребенком, которые оказывают влияние на формирование личности ребенка.

Как правильно покупать игрушки своему ребенку?

Прежде чем идти с ним в магазин необходимо обсудить какую игрушку ребенок хочет получить. Это должна быть запланированная покупка, никаких дополнительных игрушек. Обсудить цену, то есть сказать ему: «Если игрушка будет очень дорогой, надо будет выбрать другую, чтобы мы могли ее купить. Договорились?» Говорить малышу: «…денег нет!» не стоит, так вы программируете и себя и своего ребенка на то, что в семье нет денег. То есть привлечете ситуацию, когда действительно денег не будет. Лучше сказать: «В наши планы входила покупка игрушки на такую сумму. Эта игрушка дороже, поэтому выбирай другую». Если ребенок пришел в магазин и просит уже другую игрушку, можно ему уступить, но с условием, что на этой неделе, или в этом месяце покупать другие игрушки не будем. И самое главное, что после этих слов необходимо быть настойчивыми, то есть дали слово - держите. Если вы не будете сдерживать данных ребенку обещаний, тогда он также не будет сдерживать данных вам обещаний. Вы учите его через себя, важно об этом помнить.

Чем более разноплановые игрушки у вашего ребенка, тем более гармоничной будет личность вашего ребенка. От машинки до коляски, не должно быть деления игрушек только для мальчиков или только для девочек. Понятно, что машинок и пистолетов больше у мальчиков, лошадок и кукол больше у девочек, но это только потому, что родители навязывают ребенку, что он должен носить, любить, что ему должно нравиться.

Если подпитывать интерес ребенка только к машинкам, тогда мы получим личность у которой будет узкое мировосприятие. Ему в жизни нужна будет только машина, он ее купит, он будет в ней отлично разбираться, он сможет даже реализовать себя в профессии, где главным звеном будет машина. При этом, семейная жизнь, дружба, взаимоотношения с родственниками и знакомыми могут не приносить удовлетворения на все 100%. Узкое восприятие дает обратный эффект, в одном направлении плюс, в других направлениях минус. Поэтому задача каждого родителя развивать в ребенке понятие того, что жизнь это вечная ценность, что человек всегда выше денег, что взаимоотношения это главное богатство каждого из нас, что игрушка для ребенка, а не ребенок для игрушки. Понятно, что стремится к благополучию это важно, что наш мир материален и хочется комфорта, но забывать об общении, о влиянии друг на друга никогда нельзя.

Покупайте пазлы, книги, коляски, лошадей, динозавров, развивающие коврики, мячики, шарики, игрушки для купания, краски, альбомы, карандаши, пластилин, бисер и многое другое, одним словом все то, что разнообразит вашу жизнь и жизнь вашего ребенка. Обучение не только вглубь но и вширь, чтобы у вашего ребенка было право выбора что любить, чем интересоваться, к чему стремится. Позволяйте делать ребенку выбор уже тут в детском магазине, причем не все подряд, а только то, что запланировано, то о чем он говорилось раннее. Учите выбирать не только игрушки, но и одежду, обувь, шапку. Интересуйтесь: «Тебе нравится? Ты доволен». Когда ребенок в детстве делает выбор сам, то во взрослой жизни ему это будет даваться легко и просто, он не будет тревожиться, нервничать, переживать, спрашивать совета, он будет делать выбор, выгодный для себя.

Не обязательно чтобы игрушка была супердорогой, важно чтобы она была куплена не из чувства долга, а из любви к своему ребенку. Не потому что так положено, а потому что хочется доставить радость своему малышу. Я от всей души желаю вам приятных покупок и много радости в вашей жизни.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова