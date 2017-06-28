Как научить ребенка быть внимательным

По удивительному стечению обстоятельств каждый раз, когда ребенку нужно делать уроки или готовиться к контрольной работе, у него возникает потребность попить, поесть, срочно позвонить другу.

Если не верить в чудеса, то напрашивается только один вывод: ребенку трудно сосредоточиться, и он ищет любой повод, чтобы отложить нудные занятия.

Концентрация внимания — это способность сосредоточиваться на каком-либо объекте в течение длительного времени. Научиться концентрировать внимание и не отвлекаться от скучной работы — задача не из легких даже для взрослого человека. Что уж говорить о школьнике, которому хочется то пойти погулять, то пообщаться с друзьями, то посмотреть телевизор.

Упражнение 1. Сохраняем позу

Детям свойственна подвижность и активность, поэтому долгое сидение за столом их утомляет. Научиться сохранять позу в течение длительного времени помогут такие игры, как "Море волнуется", "Замри!" или "Памятник". Например, в последней игре ребенку предлагается изобразить какого-нибудь известного человека и замереть без движения. Выигрывает тот, кто дольше сохранит выбранную позу, не покачнется, не моргнет и т.д.

Упражнение 2. Сбрасываем напряжение

Помимо умения долго находиться в одной и той же позе ребенок должен уметь и расслабляться. Быстро сбросить напряжение и ощутить прилив сил можно с помощью следующих упражнений: — сделать 5 — 7 глубоких вдохов и выдохов; — потянуться всем телом, вытягивая руки за голову, а ноги — вперед; — потереть переносицу, виски, ладонь о ладонь.

Упражнение 3. Загадочно молчим

Посторонние разговоры тоже мешают сосредоточиться. Задавая вам вопросы, ойкая, передразнивая своих одноклассников или изображая Бэтмена, ребенок невольно уходит от сути выполняемой работы. Игра в "молчанку" позволит вашему чаду научиться сдерживать не относящиеся к делу реплики и возгласы. Это даст вам возможность не реагировать на вопросы ребенка, а ему, в свою очередь — самостоятельно справиться с заданием. Можно также поиграть всей семьей в игру, где участники должны отгадать какое-то слово или словосочетание, которое один из игроков изображает с помощью мимики и жестов.

Упражнение 4. Направляем взор

Умение концентрировать внимание предполагает способность длительно удерживать нужный объект в поле зрения. Многим детям не хватает именно этого умения. Для того чтобы развить его, подойдут любые игры, развивающие точность попадания в цель, например, городки, стрельба в тире, набрасывание колец. В домашних условиях можно попробовать складывать башни из спичек, девочкам — вышивать, а мальчикам — выжигать.

Упражнение 5. Переключаем внимание

Для того чтобы не попасть надолго во власть отвлекающих факторов, ребенку необходимо уметь быстро переключать внимание обратно на задание. В этом помогут игры, содержащие два-три условных сигнала, на которые ребенок должен реагировать различным образом. Например, услышав один хлопок — присесть, два хлопка — попрыгать, три хлопка — поднять руки. Более сложный вариант такой игры — "Путаница". Попросите ребенка показывать те части тела, которые вы называете, а сами показывайте неправильно — например, говорите "глаз", а дотрагивайтесь до своего носа, говорите "ухо", а дотрагивайтесь до губ и т.д. Темп игры можно постепенно ускорять. Главное, чтобы вы не запутались сами.

Также можно совместить упражнения на внимание с тренировкой памяти. Есть такая простая игра. Расставьте в комнате какие-нибудь предметы в произвольном порядке. Попросите ребенка внимательно посмотреть и запомнить, где что стоит или лежит. Затем ребенок выходит за дверь. Пока его нет, вы переставляете или меняете местами два-три предмета. Задача вошедшего — определить, что изменилось за время отсутствия.

К сожалению, в некоторых случаях значительные нарушения концентрации внимания могут свидетельствовать о наличии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), возникающего при дисфункции некоторых мозговых структур. Если систематические занятия с ребенком не дают результата, следует обратиться за консультацией к неврологу.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова