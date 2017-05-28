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Родители и дети

Загадки-обманки

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В этих загадках есть одна изюминка: на них ну очень хочется ответить неправильно. Они научат ребёнка думать, быть внимательным и не поддаваться на разные хитрости. А ещё они развивают чувство юмора.

Зимой в берлоге Видит сон Лохматый, Косолапый…слон (медведь)

Быстрее всех от страха Несётся… черепаха (заяц)

По горной круче проходил Обросший шерстью… крокодил (козёл)

В тёплой лужице своей Громко квакал… муравей (лягушонок)

С пальмы вниз, На пальму снова Ловко прыгает… корова (обезьяна)

Длиннее шеи не найдёшь. Сорвёт любую ветку… ёж (жираф)

Под луною песню петь Сел на веточку… медведь (соловей)

Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый… волк (медведь)

Все преграды одолев, Бьёт копытом верный… лев (конь)

Фрукты хоботом берёт Толстокожий… бегемот (слон)

Дочерей и сыновей Учит хрюкать… муравей (свинья)

По сосне, как в барабан, Застучал в лесу… баран (дятел)

Над лесной поляной Ночью Долго слышался Кошмар: Ухал, ахал, Выл по-волчьи И пугал зверей… комар (филин)

К цветку приставишь ухо, А в нём жужжит, поёт Старательная… муха (пчела) И собирает мёд.

В чаще голову задрав, Воет с голоду… жираф (волк)

 Клубком свернулся — ну-ка тронь! Со всех сторон колючий… конь (ёж)

На заборе поутру кукарекал… кенгуру (петух)

Как в автобусный салон, К маме в сумку прыгнул… слон (кенгурёнок)

Над лесом Солнца луч потух, Крадётся Царь зверей… петух (лев)

Простой вопрос для малышей: «Кого боится кот?»… мышей (собак)

Хвост веером, на голове корона. Нет птицы краше, чем… ворона (павлин)

Кто любит по ветвям носиться? Конечно, рыжая… лисица (белка)

Валентина Соломатина
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