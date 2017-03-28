Развитие мелкой моторики у детей до трех лет

Все мамы знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. Но не все знают, как правильно это делать, какие занятия, игры и упражнения стоит проводить с детьми для развития моторики?

1.Хватательные движения

Захватывание предмета разной формы всей ладонью одной рукой или двумя руками (погремушки, кубика, мяча и т.д.), для чего необходимо учесть его форму, величину, расположение, детали. Захватывание предмета или вещества щепотью (тремя пальчиками). Захватывание предмета двумя пальчиками – указательным и большим (пинцетный захват).

2. Развитие соотносящих действий

Умение совмещать два предмета или две части одного предмета (вкладыши, сортеры, пирамидки, матрешки и другие подобные игрушки).

3. Развитие движений пальчиков рук

Выполнение разнообразных фигур и движений пальчиками (зайчик, волк, домик, стул и другие).

Сначала эти движения неуклюжие, с ошибками, а со временем становятся всё более тонкими и четкими. Важно также умение подражать тем движениям, которые показывает взрослый.

Развиваются эти умения не только в процессе специальной пальчиковой гимнастики, но и:

во время одевания своей одежды на кнопки, пуговицы, молнии, во время трудовых поручений (с 3 лет — полить, протереть пыль, протереть листья растений губкой, почистить щеткой одежду и других), в изобразительной деятельности — рисование, лепка, аппликация, конструирование, в играх — одевание и раздевание кукол в игре, использование предметов – заместителей, изготовление игрушек, атрибутов для своих игр и т.д.

Упражнения и игры для развития мелкой моторики детей

1.Резиновая груша (продается в аптеке). Выберите маленькую грушу. Нажимая на нее, получается струя воздуха, которой можно сдуть ватку или листочек со стола. Можно даже поиграть в футбол, пытаясь загнать струей воздуха ватку в ворота. Для детей первого года жизни груша не нужна, эту роль выполняют резиновые игрушки — пищалки, играя с которыми малыш развивает силу рук.

2.Разминание пластилина. Перед лепкой ребенку любого возраста обязательно дайте размять пластилин. Это очень полезное упражнение для развития мелкой моторики. В этом плане обычный отечественный пластилин гораздо полезнее чем мягкий импортный.

3.Игра с изюмом – всегда очень радостная и для мамы, и для ребенка и полезная для всей семьи. Сделайте тесто, раскатайте его. Предложите малышу украсить тесто изюмом. Покажите, как правильно брать изюминку («пинцетный захват» двумя пальчиками – большим и указательным). Покажите, что изюминки надо раскладывать по всему тесту на расстоянии друг от друга. Потом запеките получившийся пирог и съешьте его всей семьей. Радость гарантирована!

4.Нанизывание колец на стержень пирамидки (развитие соотносящих движений рук). Сначала малыш учится разбирать игрушку-пирамидку (это легче), а уже потом собирать ее. Обратите внимание – даже самые маленькие дети легко запоминают последовательность цвета в пирамидке и собирают ее просто по памяти, а не по сопоставлению величин. Поэтому если Вы хотите научить их сравнивать величину колец и располагать их от самого большого к самому маленькому последовательно, то Вам нужна пирамидка с кольцами одного цвета.

5.Упражнения с бумагой:

1) мять – развитие силы рук (после этого получится «шарик», который можно бросать в корзину с расстояния),

2) рвать (развитие соотносящих движений) – захватываем пальцами обеих рук лист и тянем в разные стороны. Получаются полосочки. Эти полоски мы складываем в коробочку и делаем «дождик», высыпая наши полоски из коробки.

Важные советы:

- Предлагая малышу бумагу для этого упражнения, вы всегда должны ему показать, откуда можно взять бумагу. И должны сами всегда брать бумагу для данной игры только из этой коробки. Иначе малыш поймет, что можно рвать все, что находится вокруг и порвет книжки или еще что-то нужное. Для этого упражнения – всегда свое место.

- Не давайте рвать старые книги и журналы. Любой игрой мы воспитываем отношение к жизни. А это пример недопустимого обращения с книгой. Кроме того, типографская краска вовсе не полезна для маленьких детей.

- Можно давать для этого упражнения старые рулоны обоев.

3) делать аппликации из бумажных шариков (смять бумагу, нарвать ее на полоски, затем полоски нарвать на квадраты, скатать каждый квадратик на ладошке в шарик, шариками выкладывается силуэт – например, кошка, барашек, тучка)

4) делать аппликации из кусочков бумаги, которые нарвал малыш. Нарисуйте картину на листе ватмана. И наклейте на нее кусочки бумаги по сюжету. Белые наклеенные кусочки могут изображать снег или облака, синие – речку, желтые – осеннюю листву деревьев.

6. Вдавливание мелких предметов в пластилин (бусины, семена, ракушки, мелкие камушки). Так мы можем сделать картины – мозаики на пластилине. А еще можно помочь герою игры – например, сделать «синюю речку» (размазать пластилин по полосе картона) и построить мост через речку (вдавить в пластилин камушки). А потом по этому мостику пройдут игрушки и поблагодарят малыша за помощь.

7. Сортировка мелких предметов – очень важно, чтобы малыш это делал либо щепотью (тремя пальчиками), либо способом «пинцетного захвата», то есть захватывал двумя пальчиками – большим и указательным. При этом остальные пальчики должны быть подогнуты и не мешать. Покажите малышу правильный способ выполнения этого упражнения.

Перемешайте в одной коробке два вида бусин (или горох и фасоль; или ракушки и камушки, или пуговицы разной формы и размера) и попросите вам помочь. Сортировать можно по цвету (если вы перемешали бусины двух цветов), по форме, по размеру. Сначала малыш сортирует два вида предметов достаточно большого размера. Затем задание усложняется – берутся более мелкие предметы и сортируют их уже на 3-5 групп (например, фасоль в одну коробочку, горох в другую, бусинки в третью, камушки в четвертую, ракушки в пятую).

Сортировка происходит всегда в игре. Например, наша курочка любит горох, а петушок — фасоль. Надо им в мисочки разделить еду.

Или одна кукла любит макароны, а другая фасоль. Нужно дать каждой то, что она любит.

Сортировка мелких предметов очень важна на третьем году жизни ребенка.

8. Пересыпание. Пересыпайте с помощью воронки, совка, ложки разные сыпучие вещества из одной посуды в другую. Можно пересыпать песок, крупу, горох, чечевицу). Используйте разную посуду – пересыпать можно в стакан, сосуд с узким горлышком с помощью воронки. Можно пересыпать песок в коробку руками, прятать и искать в песке разные мелкие игрушки.

9. Использование столовых приборов – ложки, вилки. Умение самостоятельно есть ложкой, вилкой, пить из чашки – это тоже очень важная составляющая развития малыша и развития мелкой моторики.

10. Разворачивание завернутого в бумагу предмета-сюрприза – «Что там?» Когда малыш развернет бумагу и найдет подарок, поиграет с ним, заверните его снова – спрячьте в другую бумагу. И снова попытайтесь найти. Научите малыша заворачивать – прятать предмет от старшей сестры или брата, папы, бабушки. Пусть они порадуются, когда развернут его сюрприз.

11. Наполнение бутылки мелкими предметами. В пластиковую бутылку можно опускать фасоль, камешки, шарики.

Чтобы это упражнение было результативным, покажите малышу как правильно его выполнять:

- Захватывать мелкие предметы или щепотью или двумя пальцами (большим и указательным) – просто покажите, как вы захватываете предмет.

- Придерживать бутылочку одной рукой, а другой рукой брать по одной детали. Очень важно следить за тем, чтобы малыш брал правильно и по одной детали.

- В конце закройте бутылку крышкой и погремите получившейся погремушкой.

12. Конструкторы. Очень хорошо развивают мелкую моторику разные конструкторы. Важно иметь дома несколько конструкторов (но обязательно с разным принципом соединения деталей). Также очень полезно изготовление поделок, работа с глиной.

13. Наматывание. Наматывание толстой нитки на палочку, на катушку, на клубок и разматывание. Наматывание толстого шнурка на руку – свою или мамину.

14. Нанизывание на шнурок бусин с большими отверстиями. Можно нанизывать и катушки от ниток, кольца для штор, детали конструкторов, бусины из глины или соленого теста, кольца от маленьких пирамидок.

15. Перелистывать страницы книги по одной. Это упражнение доступно ребенку с года. Для этого страницы первой книги должны быть плотными, из картона.

Покажите малышу книгу. А на следующую страницу положите картинку – сюрприз. Чтобы ее найти, нужно перелистнуть страничку. Если малышу трудно, то помогите ему, чуть приподняв страничку.

16. Игры – шнуровки (пришнуровать яблоко к спине ежика, детали одежды и другие сюжетные шнуровки). Но эти игры быстро надоедают малышу. Поэтому лучше, если у Вас будет кукла, у которой ботиночки или одежда завязываются с помощью шнурка. Надевая эту куклу в игре и раздевая ее, малыш будет легко и с удовольствием тренироваться шнуровать.

17. Развязывать и завязывать узелки, бантики, плести косички, расстегивать и застегивать липучки, пуговицы, кнопки, крючки, молнии, снимать и надевать шапку, стягивать носки, снимать ботинки.

Хотя чаще всего в современных семьях задача овладения малышами разных видов застежек решается с помощью развивающей книжки или коврика, но это всего лишь первый этап. Дальше малыш тренируется делать это в жизни в быту.

На одежде малыша должны быть разные застежки – пуговицы разной формы и размера, кнопки. Нужно учитывать, что гораздо проще застегнуть застежку на коврике или другом человеке, чем на себе.

Ситуация, когда у ребенка на одежде и обуви в течение всего дошкольного возраста только липучки, приводит к тому что даже второклассники в 8-9 лет не в состоянии одеться сами, если на одежде другой вид застежки, и даже не могут зашнуровать шнурки, переодеваясь на физкультуре. А ведь несамостоятельность ребенка и зависимость от взрослого прямо влияет и на его дальнейшее поведение и успешность в жизни.

Уже в раннем возрасте малыш может сам снимать и надевать шапку, протягивать ручки при надевании свитера, надевать и снимать рукавички и перчатки, стягивать носки, снимать ботинки, просовывать руки в рукава, а ноги в штанины, снимать расстегнутые штанишки, пальто, куртку – и это тоже вклад в развитие мелкой моторики малыша, и очень большой вклад.

18. Волчки. Сначала малыш учится запускать юлу, а затем волчки крупных размеров. И уже после этого дайте малышу волчки маленького размера. Вместо волчка используйте любые другие предметы: кольца пирамидок, шарики, пластиковые миски и т.д. Также полезно и заводить ключиком заводные игрушки.

19. Открывать и закрывать баночки (раскручивать и закручивать крышки). Чтобы было интереснее, прячьте вовнутрь сюрприз, заворачивая его в бумагу. А заодно малыш потренируется разворачивать и сворачивать бумагу. Что же спрятано в баночке?

20. Выкладывать фигуры из палочек, из разных видов мозаики.

21. Прокатывание шариков. Дети катают маленькие шарики по столу (по игровому полю, на котором можно нарисовать разные дорожки – прямые, изогнутые, по спирали). Во время игры шарик не должен выскользнуть из-под ладони. Скажите малышу: «Шарики непослушные! Так и норовят убежать. А ты их не отпускай!». Шарики можно катать как ладонями (в первых играх), так и одним пальчиком (в последующих играх).

22. Катание карандаша между ладошками. Сначала попробуйте покатать карандаш по столу ладонью. Затем покажите малышу, как катать карандаш между выпрямленными ладошками в руках (карандаш находится в вертикальном положении). На конец карандаша можно приклеить картинку, которая будет «плясать» — вертеться.

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Александра Дроздова