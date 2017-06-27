Опасности воспитания криком

Ребенок развивается. Он интересуется всем вокруг. Только собственный опыт научит его, что это – колючее, а это – горькое. В свое время вы поступали точно так же. Только на своем опыте учится каждый из нас.

Нельзя кричать по каждому поводу, чтобы предостеречь ребенка. В крике есть негативная энергия. Крик может перейти в гнев, в котором еще больше отрицательной энергии. Гнев опасен неконтролируемым поведением взрослого.

Отрицательная энергия в крике взрослого формирует в малыше страх. От страха внутри тела формируются мышечные блоки, которые никуда не исчезают. С ними человек живет всю жизнь. Мышечные блоки в органах, приводят к их заболеваниям.

В старшем возрасте последствия еще хуже. Ребенок уже знает, что на какую-то его проказу вы будете кричать. И задолго до вашего прихода домой он уже находится в состоянии страха. А в момент, когда вы поворачиваете ключ в замке, открывая входную дверь, его сердечко «выпрыгивает» из груди, а внутри все сжимается.

Если вы кричите постоянно, то ребенок старшего возраста формирует защитную реакцию. Ее видно по глазам. Глаза становятся пустыми, сколько бы вы и не кричали. В таком состоянии добиться от ребенка каких-то слов признания вины невозможно. Он думает примерно следующее:

– Когда ты уже замолчишь? Надоела!

– Я сделаю «Это» на зло, чтобы ты не кричала!

– Уйду из дома!

Любой родитель скажет, что дети шалят, проказничают, что-то разбивают и так или иначе, а ребенка приходится ругать.

Давайте разберемся в этом.

Первое, на что вы должны обратить внимание – достаточно ли вашему ребенку вашего внимания. Если ребенок еще мал, до 3-4 лет, то родители занимают очень важное место в жизни малыша. Если он не чувствует, что мама и папа принадлежат ему так, как он хочет, то он будет стараться привлечь их внимание к себе. Проказами, непослушанием, истериками. Иногда к себе ребенок привлекает родителей своим заболеванием. Это стопроцентная привязка родителей к малышу и, как бы ни странно вам это читать, непрерывная череда заболевания малыша может быть связана именно от недостатка внимания к нему со стороны родителей.

Например, у вас есть малыш, и появился второй ребенок. Внимания первому автоматически становится меньше, тут-то и начинаются и истерики, и непослушание, и болезни.

Если ребенок постарше 6-8 лет, то он уже более самостоятелен. Понимает вашу занятость, но, тем не менее, нуждается в вашем внимании.

Какой же выход из этой ситуации? Ведь кроме детей есть много другой работы, которая отнимает время и не позволяет достаточно времени уделить ребенку.

Выход заключается в том, что нужно говорить слова любви своему ребенку или детям. Мы взрослые знаем внутри себя, что мы любим детей, готовы отдать им все во их благо. Но ведь дети не знают наших мыслей, их не знает никто, кроме хозяина этих мыслей.

Выход – как можно чаще произносить ребенку слова любви. И произносить их не всуе, а осознанно. И произносить нежным и любящим голосом.

А как же ругать ребенка, если это необходимо? Правило здесь единственное, и оно самое верное. Надо сначала похвалить ребенка несколько раз, за его реальные достижения и только после этого сказать о том, что произошло в наказательном тоне.

– Мой дорогой, ты так хорошо учишься.

– Ты такой умница – помогаешь мне убираться по дому.

– Ты мой золотой ребенок, потому, что всегда убираешь игрушки.

– Твое поведение в школе и на улице меня бесконечно радует.

– Ты такой у меня самостоятельный, всегда найдешь, что покушать и разогреешь еду.

– Тебя хвалят дедушка и бабушка, когда ты бываешь у них, и мне это приятно.

– Тебя так хвалят соседи, что ты здороваешься, придерживаешь дверь перед старшим.

– Но сегодня, ты меня так расстроил. Ведь ты уже достаточно взрослый и мог подумать головой, что от твоих игр может что-то разбиться. Смотри, дорогущая люстра превратилась в хлам. Мало того ты наступил на стекло и порезал ногу. Хоть стекла ты мог собрать?

Только при таком подходе у ребенка не будут возникать страхи и комплексы от слов родителей. Это первое.

А второе - это то, что когда вы говорите слова любви ребенку, он учится этой модели поведения у вас, и сам будет произносить слова любви и вам, и своим детям, когда вырастет. Проще говоря, он учится у вас искренне и по-настоящему любить, ведь именно такова любовь родителей к своим детям.

Правило: Никогда не входите в состояние гнева. Нужно замолчать или выйти в другую комнату, чтобы гнев исчез.

Цели воспитания не достигаются криком. Замените крик моралью и применяйте в морали дружеские, располагающие, доверительные интонации. Если вы заменили крик моралью, то помните, что мораль должна быть короткой. Длинная мораль – это своего рода пытка, и она негативна. Короткая мораль, произнесенная в дружеской форме, эффективна и не приносит вреда.

Перед тем как ругать ребенка нужно его несколько раз похвалить.

Ребенок должен слышать от вас слова любви к нему.

Сергей Юрченко "100 правил воспитания ребенка в позитивном энергетическом поле"

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина