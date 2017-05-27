Как повысить гемоглобин у ребенка?
Пониженное содержание гемоглобина приводит к анемии, постоянной утомляемости, слабости и головокружениям. Как поднять гемоглобин ребенку, и по каким причинам его уровень может снижаться.
Почему у ребенка низкий гемоглобин?
Дефицит гемоглобина у ребенка может развиться из-за низкого поступления железа в организм. Ежедневно около 5 % запасов железа выводится вместе с калом. Необходимо их пополнять полноценным питанием.
Причины низкого гемоглобина у детей часто кроются в повышенном расходовании железа из-за кровотечений. У девочек подросткового возраста менструальные кровотечения способны резко снизить количество гемоглобина в организме.
При грудном вскармливании ребенок получает необходимое количество железа вместе с материнским молоком. При искусственном вскармливании используется коровье молоко, которое связывает железо в нерастворимые комплексы. Поэтому, организм младенца испытывает недостаток гемоглобина.
К снижению содержания гемоглобина могут привести болезни, такие как энтериты, гастриты, язвы желудка, а также, 12-перстной кишки. Все эти заболевания приводят к уменьшению всасывающей поверхности слизистой оболочки желудка и кишечника. Поэтому, железо не впитывается кишечником.
Понижение уровня гемоглобина бывает из-за нехватки витамина В12, который помогает переносить железо в кровь.
Если во время беременности женщина неправильно и плохо питалась, была подвержена простудным заболеваниям, в печени ребенка откладывается недостаточное количество железа и недостаток гемоглобина наблюдается сразу после рождения.
Также, нарушение уровня гемоглобина наблюдается при отравлении некоторыми токсичными веществами, вызывающими разрушения эритроцитов.
Как поднять гемоглобин грудному ребенку?
В различном возрасте норма гемоглобина в крови у ребенка, также, различна:
Уровень при рождении – от 180 до 240 г/л.
В возрасте одного месяца – от 115 до 175 г/л.
С двух месяцев до одного года – от 110 до 135 г/л.
С одного года до двенадцати лет – от 110 до 145 г/л.
С тринадцати лет – от 120 до 155 г/л.
Лечение низкого гемоглобина у ребенка проводят специальными железосодержащими препаратами, это быстро поможет восстановить баланс микроэлемента. Существуют препараты, способные поднять пониженный гемоглобин, даже, у ребенка грудного возраста. Тем не менее, врачи рекомендуют вводить в питание младенца и кормящей матери больше продуктов с высоким содержанием железа.
Продукты, повышающие гемоглобин у детей
Итак, чем можно поднять гемоглобин ребенку:
зерновыми культурами и кашами: рожью, гречкой, толокном, фасолью, горохом, чечевицей;
мясными и рыбными продуктами: рыбой всех сортов,печенью, сердцем, почками, белым мясом птицы, говяжьим языком;
овощами: картофелем, томатом, свеклой, тыквой, репчатым луком, кресс-салатом, шпинатом, рукколой, зелеными овощами, петрушкой; фруктами: яблоками, бананами, сливами, гранатами, персиками, грушами, хурмой, абрикосами, айвой;
ягодами: клюквой, клубникой, смородиной, черникой, земляникой; соками: гранатовым (не более двух глотков ежедневно), морковным, свекольным;
пониженный гемоглобин у ребенка можно поднять при помощи красной и черной икры, морепродуктов, сушеных грибов, яичного желтка, черного шоколада, грецких орехов, сухофруктов и гематогена.Осторожно - это аллергены.
Продукты, содержащие железо, должны присутствовать в питании как кормящей мамы, так и малыша постоянно, так как повысить гемоглобин грудному ребенку питанием довольно сложно. Поэтому, если у ребенка существенно падает гемоглобин без назначения медикаментозных средств не обойтись.Валентина Соломатина