Как повысить гемоглобин у ребенка?

Пониженное содержание гемоглобина приводит к анемии, постоянной утомляемости, слабости и головокружениям. Как поднять гемоглобин ребенку, и по каким причинам его уровень может снижаться.

Почему у ребенка низкий гемоглобин?

Дефицит гемоглобина у ребенка может развиться из-за низкого поступления железа в организм. Ежедневно около 5 % запасов железа выводится вместе с калом. Необходимо их пополнять полноценным питанием.

Причины низкого гемоглобина у детей часто кроются в повышенном расходовании железа из-за кровотечений. У девочек подросткового возраста менструальные кровотечения способны резко снизить количество гемоглобина в организме.

При грудном вскармливании ребенок получает необходимое количество железа вместе с материнским молоком. При искусственном вскармливании используется коровье молоко, которое связывает железо в нерастворимые комплексы. Поэтому, организм младенца испытывает недостаток гемоглобина.

К снижению содержания гемоглобина могут привести болезни, такие как энтериты, гастриты, язвы желудка, а также, 12-перстной кишки. Все эти заболевания приводят к уменьшению всасывающей поверхности слизистой оболочки желудка и кишечника. Поэтому, железо не впитывается кишечником.

Понижение уровня гемоглобина бывает из-за нехватки витамина В12, который помогает переносить железо в кровь.

Если во время беременности женщина неправильно и плохо питалась, была подвержена простудным заболеваниям, в печени ребенка откладывается недостаточное количество железа и недостаток гемоглобина наблюдается сразу после рождения.

Также, нарушение уровня гемоглобина наблюдается при отравлении некоторыми токсичными веществами, вызывающими разрушения эритроцитов.

Как поднять гемоглобин грудному ребенку?

В различном возрасте норма гемоглобина в крови у ребенка, также, различна:

Уровень при рождении – от 180 до 240 г/л.

В возрасте одного месяца – от 115 до 175 г/л.

С двух месяцев до одного года – от 110 до 135 г/л.

С одного года до двенадцати лет – от 110 до 145 г/л.

С тринадцати лет – от 120 до 155 г/л.

Лечение низкого гемоглобина у ребенка проводят специальными железосодержащими препаратами, это быстро поможет восстановить баланс микроэлемента. Существуют препараты, способные поднять пониженный гемоглобин, даже, у ребенка грудного возраста. Тем не менее, врачи рекомендуют вводить в питание младенца и кормящей матери больше продуктов с высоким содержанием железа.

Продукты, повышающие гемоглобин у детей

Итак, чем можно поднять гемоглобин ребенку:

зерновыми культурами и кашами: рожью, гречкой, толокном, фасолью, горохом, чечевицей;

мясными и рыбными продуктами: рыбой всех сортов,печенью, сердцем, почками, белым мясом птицы, говяжьим языком;

овощами: картофелем, томатом, свеклой, тыквой, репчатым луком, кресс-салатом, шпинатом, рукколой, зелеными овощами, петрушкой; фруктами: яблоками, бананами, сливами, гранатами, персиками, грушами, хурмой, абрикосами, айвой;

ягодами: клюквой, клубникой, смородиной, черникой, земляникой; соками: гранатовым (не более двух глотков ежедневно), морковным, свекольным;

пониженный гемоглобин у ребенка можно поднять при помощи красной и черной икры, морепродуктов, сушеных грибов, яичного желтка, черного шоколада, грецких орехов, сухофруктов и гематогена.Осторожно - это аллергены.

Продукты, содержащие железо, должны присутствовать в питании как кормящей мамы, так и малыша постоянно, так как повысить гемоглобин грудному ребенку питанием довольно сложно. Поэтому, если у ребенка существенно падает гемоглобин без назначения медикаментозных средств не обойтись.

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Валентина Соломатина