Что дети видят в своих мамах на самом деле

В минуты, когда вами овладевает отчаяние от бесконечной бытовой рутины, когда вам кажется, что вы никудышны по всем фронтам, и ничего-то у вас не получается, вспомните в такую минуту о том, что у вас есть как минимум один верный фанат. Который будет восхищаться вами в любую минуту вашей непричесанности и будет верить в вас в любой ситуации. Это ваши дети. Вот что они на самом деле думают о вас, своей маме:

Вы самый умный человек из всех, кого знает ребенок

Для ваших детей вы знаете все обо всем. Конечно, это убеждение меняется по мере того, как они будут расти, но все равно дети всегда будут спрашивать ваше мнение и рекомендации.

Для детей вы самая настоящая Мэри Поппинс

Вы не только магически убираете за ними все ежедневно, но еще и наверняка имеете в запасе немало забавных вещей.

Вы самая красивая

Детям очень нравится расчесывать маме волосы (даже если на самом деле это их спутывание), они пытаются как-то нарядить и украсить своих мам, что говорит о том, что для них вы очень красивы.

Вы лучший повар

Вы готовите для них завтрак, обед, ужин и еще перекусы! И все это очень вкусное! Никто не перебьет вкус маминых блюд!

Вы можете абсолютно все

В глазах детей вы человек, который помогает другим и моет посуду тогда, когда они путаются у вас под ногами, который поет как ангел и укачивает их перед сном, который умеет делать самую смешную щекотку в мире. Вы супермама в их глазах! И когда они маленькие, они хотят вырасти такими же, как вы.

Вы читаете сказки лучше всех на свете

Никто не прочтет книжку лучше, чем мама. Даже у пап не получается так хорошо.

Вы можете лечить поцелуями

Никто лучше, чем мама не поможет с разодранными коленками, порезом пальца, синяками на ногах или просто обидами. Один поцелуй мамы – и ребенок сразу чувствует себя намного лучше.

Вы направляете детей, чтобы они могли стать личностями

Мы не можем сделать детей такими, какими нам хочется, но все равно мамы могут руководить ими и воспитывать своим примером. Вы влияете на их будущее. Прямо сейчас. Вы – целый мир для них. Не только их лидер, уборщик, водитель, утешительница, болельщик, комик и т.д. Вы их всё!

Помните об этом всегда, лучшие на свете мамы.

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Валентина Соломатина