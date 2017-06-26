Предрассудки в воспитании мальчика: без телячьих нежностей

И в наше время среди родителей распространено мнение, что мальчик с рождения должен знать, что такое сила. Это то понятие, которое в быту прочно ассоциируется с мужественностью.

Вот почему к мальчикам относятся суровее, на них чаще повышают голос, строже наказывают. Применение физических мер воздействия вполне допустимо в отношении сына, считает большинство пап. Мол, пусть привыкает к непростым условиям выживания, пусть тренирует мужскую волю, пусть учится терпеть, отвечать за свои поступки и давать сдачи!

А тем временем известно, что и физически, и психологически мальчики гораздо более уязвимы, чем девочки. Их сильнее ранят оскорбления, окрики, наказания, унижения. Именно поэтому многие из них огрызаются, бунтуют, хулиганят — это их месть. Хотя некоторые прячут свою обиду на родителей на самое дно души, что еще хуже.

На самом деле для того, чтобы вырастить настоящего мужчину, мальчика необходимо меньше ругать и «строить», а чаще хвалить и подбадривать, замечать его успехи, поощрять, любить и, главное, не скрывать своей любви. Сын имеет такое же право на родительскую (особенно материнскую) ласку и нежность, как и дочь. По очень простой причине: только тот, кто испытал ласку на себе, сможет подарить ее другому. А ведь все родители мечтают, чтобы у их сына были любимые жена и дети.

Что касается «воспитания силы», то гораздо мудрее привлекать сына к уходу за младшим братом или завести домашнее животное. Потому что истинная мужская (да и человеческая) сила не в умении махать кулаками, а в способности ухаживать за тем, кто слабее тебя.

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Евгения Примак