Как научить ребенка говорить "р"?

Мамы и папы, бабушки и дедушки испытывают умиление, когда малыш начинает лепетать. Проходит время, родители замечают, что речь ребёнка понятна только им. И сразу начинают паниковать, искать хорошего логопеда или использовать тысячи рекомендаций из серии «кто-то сказал». Давайте всё же разберёмся, почему ребёнок не выговаривает «р» и как ему помочь без особого труда освоить этот неуловимый звук.

Как и во всех процессах развития ребенка, в процессе формирования речи существует определенный график. Первый этап становления речи – 2-3 года. Если в этот период буква «р» не подчиняется, то не стоит бить тревогу. Это всего лишь подготовительный этап. Он не требует дополнительного вмешательства логопеда. Достаточно регулярной артикуляционной гимнастики в игровой форме. А вот если ребенку 5-6 лет и он по-прежнему не выговаривает «р», то необходимо посетить специалиста.

На приеме логопед обнаружит проблему, из-за которой звук не удается произнести. Даже по звучанию речи можно определить разнообразие ошибок. Некоторые дети заменяют букву «р» на другую, чаще всего на «л». Другие дети произносят «р» не во всех словах, а чаще всего в середине слова и проглатывают её на окончаниях. Если ребенок произносит букву «р» с помощью гортани, причиной неправильного произношения может быть слабо развитый дыхательный или артикуляционный аппарат. Родителям стоит знать, что посещение логопеда, в первую очередь, должно исключить серьезную патологию – дизартрию. Неправильное произношение буквы «р» может являться ее признаком.

Но вернемся к первоначальному этапу становления речи, на котором произношение можно исправить несложной артикуляционной гимнастикой.

Перед тем как мы приступим к описанию игры-занятия, давайте уточним некоторые моменты:

1. Мамы спрашивают: «Как научить ребенка выговаривать буквы?» Стоит помнить, что произносим мы звук. А вот пишем букву. Изначально не стоит путать малыша просьбами произнести букву «р». Это поможет в последующем не путаться и грамотно отличать звук и букву.

2. Занятия с малышом всегда должны быть ему интересны. Поэтому если какие-то упражнения ему не нравятся, не надо настаивать. Можно попробовать повторить их позже.

3. Большое значение имеет регулярность тренировок. Постарайтесь ежедневно находить время для занятий.

Приступаем к играм-занятиям:

«Цоканье»

Предложите малышу отправиться вместе с вами в путешествие на конях. Поочередно «присасывая» и отрывая язык от неба, подражайте цокоту копыт. Устройте соревнование – кто громче цокает или кто быстрее скачет (ускорьте тем цоканья).

«Кучер»

Лошадка скачет быстро-быстро! Давай остановим лошадку? Чтобы остановить лошадку, надо сказать «тпру». Давай попробуем! От губного «р» губы вибрируют. Ну а теперь поскакали дальше (повторяем упражнение «Цоканье»).

«Индюк»

Мы скакали-скакали-скакали. Смотри! Вот птичий двор. Какие птицы живут на птичьем дворе? Обязательно выслушайте предположения малыша. Да, действительно, тут куры, утки, гуси. А еще большой индюк! И он говорит вот так! Показываем малышу образец – быстро выбрасываем язык между зубами и губами, звук похож на «бл-бл-бл». Обратитесь к малышу, предложите попробовать сделать так же.

«Прыжки»

Перед выполнением этого упражнения вымойте руки. Встаньте перед зеркалом и продолжите сказку. Мы гуляли по двору, а вот теперь давай зайдем в дом. Открой шире ротик-домик. А кто живет в домике? Правильно! Язычок. Давай найдем пол и потолок в нашем домике (малыш показывает пальцем). А теперь найди на потолке диванчики (термин «альвеолы» не подойдет для объяснения нахождения бугорков за зубами). А теперь пусть веселый язычок попрыгает от диванчиков на потолке до пола и обратно! Обратите внимание ребенка – язык находится на «диванчиках», а не на зубах.

«Ветер»

Пока мы были далеко-далеко, поднялся сильный ветер! Покажите ребенку пример – растяните губы в полуулыбке, поставьте язык на «диванчики» и резко подуйте. Можете добавить элемент игры – дуть на листочек, на облачко-ватку. Чем сильнее поток выдыхаемого воздуха, тем сильнее вибрирует язык, получается глухой звук, похожий на «ТРРРРРР». Если вместо этого звука получается шипение, значит, язык убежал с «диванчика» и надо вернуть его на место. Погоняйте ватки – облачка. Победителем будет тот, чья ватка улетит дальше.

Придумывайте новый сюжет упражнений, чтобы малышу не надоедало. Так же, дополнительно к артикуляционной гимнастике, можно ежедневно несколько раз показывать картинки с животными, предметами, в названии которых есть «р». Устраивайте состязания – кто дотянется до кончика носа языком, быстрее коснется им подбородка. Налейте в тарелочку сок или молоко, поиграйте в котят, пусть победителем будет тот, в чьей миске молоко будет вылакано быстрее. Сочиняйте вместе «рычащие» сказки и «рычащие» поговорки. В разговорной речи акцентируйте внимание на звуке «р», но старайтесь делать это ненавязчиво.

Надеемся, эти простые советы вам понравятся и помогут. Главное, терпение и регулярность. Все получится!

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Валентина Соломатина