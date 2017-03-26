Дети и домашние дела

Самый лучший дар, который вы можете преподнести своим детям – это привить им навыки организованности. Тогда ваши дети будут среди первых учеников в школе, смогут реализовать свои карьерные амбиции, справиться с ведением собственного домашнего хозяйства и добиться финансового процветания. Не говоря уже о том, что у них не будет проблем во взаимоотношениях с друзьями и любимыми.

Малыши могут учиться помогать вам по дому. Даже самые маленькие дети, получив свою долю в распределенных домашних обязанностях, будут делать успехи. Научите ребенка убирать на ночь свои игрушки и ложиться спать в одно и то же время. Вы можете вместе мыть посуду (правда, младшему члену семьи придется взобраться на стул) и накрывать на стол.

Хотите приучить детей убирать постель? Застелите кровать простыней на резинке, купите стеганое покрывало - его легче стелить. Всё, что нужно будет сделать ребенку, убирая постель - разгладить простыню, расправить одеяло и накинуть покрывало.

Привлекая ребенка к домашним делам, вы не только учите его ответственности и прививаете ему навыки, необходимые в дальнейшей жизни, - вы расширяете его словарь, знакомите с понятиями «время», «пространство», «температура», «размер», «материал». У ребенка улучшается координация движений, он учится слушать.

Можно вешать на различные предметы таблички, на которых большими печатными буквами будут написаны названия этих предметов, и знакомить ребенка с буквами. Убирая ложки и вилки, можно вместе с ребенком их пересчитывать. Иными словами, во время уборок вы можете «заниматься с ребенком».

Конечно, вы будете затрачивать на выполнение конкретных действий гораздо больше времени – но ведь вы и проведете его с пользой, полноценно общаясь с ребенком, делясь опытом и становясь ближе друг к другу.Не ожидайте слишком многого сразу, не критикуйте и ни в коем случае не давите на вашего маленького помощника.

Проявите изобретательность. Пусть домашняя работа будет развлечением для вас обоих. Чем старше ребенок, тем большую ответственность на него можно возложить.

Если у вас несколько детей, распределяйте обязанности сообразно их возрасту и способностям. Каждый ребенок должен нести ответственность перед вами лично, а не перед братом или сестрой, во-первых, чтобы избежать трений, а во-вторых, все-таки именно вы здесь первое лицо. Кто чем будет заниматься, решайте на семейном совете. Убедитесь, что все точно знают, какая работа им поручена и как её нужно выполнять.

Купите «детские инструменты», чтобы облегчить детям процесс «помощи по дому»: маленькую швабру, лопатку для уборки снега (если у вас частный дом), скамеечку (чтобы убирать предметы на места), фартук или «спецодежду», корзинку или тележку (чтобы легче перемещать вещи).

Насколько возможно, позволяйте детям самим решать, как именно они будут выполнять поручения. Ваша задача – проследить, чтобы у ребенка было всё необходимое для работы, и предельно точно сформулировать цель. Не ожидайте, что ребенок будет заниматься одним и тем же делом без перерыва продолжительное время и что он сможет справиться со всей работой, не получив точных инструкций.

Можно повесить табличку с поручениями на дверце холодильника, и мама, конечно, тоже должна присутствовать в этой табличке. Когда работа будет выполнена, ребенок может получить «золотую звездочку».

Дети сначала могут выбирать из «общих» обязанностей то, что им больше нравится, а остальные обязанности выполняются по очереди. Какие-то из обязанностей будут ежедневными, например, убрать игрушки, отнести грязную одежду в корзину с бельем для стирки, убрать со стола и т.п., какие-то – еженедельными (к примеру, их можно выполнять утром в субботу).

Время от времени стоит вносить в табличку изменения – добавить что-то новое или просто перерисовать. Постепенно золотые звездочки могут превратиться в более серьезные награды: кино или какое-то особое мероприятие.

Почаще хвалите детей даже за самые незначительные мелочи. Приколите значок с надписью «Я – лучший помощник!» ребенку, который усердно потрудился в этот день. Не совершайте одну очень распространенную ошибку: не настаивайте на том, что всё должно быть выполнено в точности, как вы выполнили бы сами. Позвольте детям варьировать собственные методы и самостоятельно принимать решения – конечно, в определенных рамках. Ведь главное – это результат, а есть результат – должна быть и похвала!

Конечно, эта система иногда может дать сбой, тогда её можно доработать исходя из особенностей вашей семьи. Но в целом такой метод вполне работает.

Не поддавайтесь искушению сделать всё самостоятельно, будьте последовательны. Вы можете позволить некоторые послабления, но не доводите до полного отказа от совместного труда. Рассматривайте каждый случай индивидуально. Действуйте мудро, но твердо. Если дети сами не выполняют работу, не делайте её за них.

В крайнем случае, можно прибегнуть к наказаниям. Можно сказать: «Никакого телевизора, пока не сделаете это и это». Иногда может так и выйти – никакого телевизора. Если вы работаете на дому, вы не можете позволить себе не приучать детей к организованности. Минимум, что они должны уметь, - это содержать в порядке свои игрушки, следить за собой и своей одеждой и убираться в комнате.

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Евгения Примак